Comitet pentru situații de urgență la Ministerul Mediului. Cod portocaliu de inundații

FOTO - Caracter ilustrativ
Ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Diana Buzoianu, a convocat –  sâmbătă – Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP și condus de secretarul de stat Raul Pop. Potrivit unui comunicat al instituției, şedinţa extraordinară a CMSU a fost organizată în contextul informării şi a atenţionării meteo, dar şi a avertizărilor meteorologice şi hidrologice de cod portocaliu şi cod galben emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

„S-a impus convocarea acestui CMSU ţinând cont de evoluţia hidrometeorologică din următoarele zile, când vremea se va răci semnificativ. Se impune o atenţie deosebită în judeţele unde este emis Cod Portocaliu de inundaţii, deoarece sunt prognozate cantităţi importante de precipitaţii, unele chiar în intervale scurte. Nu putem exclude producerea de evenimente deosebite şi, tocmai de aceea, se impune menţinerea fluxului informaţional cu toate autorităţile. ANAR a informat că trimis deja o adresă pentru pregolirea acumulărilor din zonele vizate de Cod Portocaliu. Trebuie să ne asigurăm că autorităţile locale primesc toate avertizările şi că primăriile din zonele afectate de aceste coduri sunt pregătite conform procedurilor. De asemenea, ANM va emite, punctual, acolo unde situaţia o impune, avertizări de tip Nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene hidrometeorologice periculoase”, a precizat secretarul de stat Raul Pop, citat de Știrile Pro TV.

