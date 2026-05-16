Motivul surprinzător pentru care nu reușești să slăbești și ai pofte alimentare exagerate

Un studiu prezentat la cea mai mare conferință europeană privind obezitatea a dezvăluit o cauză comună a supraalimentării, scrie Daily Express.

Mâncatul reconfortant este un fenomen binecunoscut, dar noi cercetări sugerează că emoțiile fericite pot declanșa, de asemenea, consumul excesiv. Un studiu realizat de Universitatea din Leeds a descoperit că sentimente precum entuziasmul și sărbătoarea pot, de asemenea, altera comportamentul și pot deraia pierderea în greutate.

Datele provenite de la peste 3.800 de membri ai Slimming World au descoperit că cei care au slăbit cel mai mult au raportat niveluri scăzute de alimentație emoțională, atât negativă, cât și pozitivă. De asemenea, au avut mai puține pofte alimentare, un control mai bun al poftelor și o stare generală de bine mintală mai bună.

Cei care au slăbit cu cel mai mare succes au pierdut peste 10% din greutatea corporală în primele 12 săptămâni ale programului, slăbind în medie 17 kg.

Dr. Gemma Traviss-Turner, profesor asociat în medicină comportamentală și coordonatoare a studiului, a declarat: „Acesta este unul dintre primele studii la scară largă care explorează atât alimentația emoțională pozitivă, cât și cea negativă.”

„Sublinieză importanța înțelegerii și abordării alimentației emoționale și a tratării acesteia ca o problemă reală în gestionarea greutății.” „Mulți oameni s-au luptat cu alimentația emoțională timp de ani sau chiar decenii și au experimentat sentimente semnificative de vinovăție și rușine.” „Aparent, acest lucru a fost interpretat greșit ca lipsă de disciplină sau lăcomie, iar oamenii au suferit în tăcere.”

Participanții care au slăbit mai mult au spus că tehnicile care i-au ajutat să rămână pe drumul cel bun au inclus distragerea atenției, păstrarea alimentelor sănătoase la îndemână și planificarea meselor.

Rezultatele au fost prezentate la Congresul European privind Obezitatea de la Istanbul, Turcia.

