Prima pagină » Economic » Greșeala pe care o facem când scoatem bani de la bancomat. Riscurile sunt uriașe

E bine sau nu să solicităm chitanță după ce scoatem bani de la bancomat? Potrivit eleconomista.es, riscurile sunt mari.

Chiar dacă banii cash sunt folosiți tot mai rar, clienții băncilor au nevoie des de numerar.

ATM rămâne o necesitate și nu ne putem dezice de acest aparat deja „veteran”.

Să nu uităm însă că orice loc unde sunt bani atrage și răufăcători. Bancomatele sunt deseori vizate de „curioși”.

O simplă foaie de hârtie îți poate face probleme. O bancă sugerează să cerem chitanță doar când avem neapărat nevoie, nu de fiecare dată când mergem la ATM.

Riscăm ca aceste chitanțe să fie folosite în scopuri frauduloase, deoarece conțin informații sensibile.

Așadar, chiar și dacă scoateți chitanță de la bancomat, nu o aruncați la gunoi sau o puteți distruge înainte să vă debarasați de ea.

– Verificați integritatea bancomatului: înainte să introduceți cardul, trebuie să vă asigurați că aparatul nu pare compromis în niciun fel
– Acoperiți tastatura: folosiți o mână să acoperiți tastatura, când formați codul PIN, chiar dacă ATM-urile dispun de acel „paravan” de protecție împotriva privirilor curioase.
– Nu cereți ajutor la străini: Nu acceptați ajutorul nimănui, în timpul tranzacției. Oricine pare prietenos poate fi un potențial infractor. Cereți, în schimb, ajutorul personalului bancar.
– Dacă ATM-ul „înghite” cardul, anunțați imediat banca!
– Dacă ATM-ul returnează cardul, dar nu și banii din cont, alertați, de asemenea, instituția bancară!

