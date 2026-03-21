„Firul invizibil” la bancomate, înșelătoria care te lasă fără banii de pe card. Cum funcționează această metodă

„Firul invizibil” este una dintre metodele de escrocherie în urma cărora oamenii pot rămâne fără banii de pe cardul bancar. Este o înșelătorie pusă la punct de hoți și vizează bancomatele. Vezi mai jos cum funcționează această metodă.

O nouă escrocherie circulă printre oameni, iar autoritățile atrag atenția asupra ei. Este vorba despre o metodă utilizată de hoți, la bancomate, pentru a sustrage bani de pe cardurile bancare. Metoda poartă denumirea de „firul invizibil”.

Cum funcționează metoda „firului invizibil”

Prin intermediul acestei metode, hoții reușesc să afle PIN-ul cardului bancar, pentru a accesa contul. Hoții blochează cardul respectiv în bancomat, utilizând „firul invizibil”, apoi o altă persoană, care este un fals binevoitor, se oferă să ajute potențiala victimă. În acest mod, află și codul PIN. Metoda mai este cunoscută și drept „firul de nailon”.

Firul este introdus în fanta în care clientul inserează cardul. Apoi, când clientul încearcă să scoată bani din bancomat, va observa o eroare după tastarea codului PIN. Cel care face parte din escrocherie va aborda persoana în cauză, spunând că este un reprezentant al băncii și că îi va oferi ajutorul. Îi va spune victimei să reintroducă codul PIN, arată antena3.ro.

După ce potențiala victimă va reintroduce codul PIN, iar hoțul va reține combinația de cifre, nu va reuși nici de această dată ca păgubitul să facă o tranzacție. Îi va fi afișată, din nou, o eroare. Apoi, infractorul va trage „firul invizibil”, pentru a scoate cardul și îl va folosi ilegal.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

