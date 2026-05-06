Nivel istoric al cursului valutar, după căderea Guvernului Bolojan. Cu cât se tranzacționează moneda europeană

Moneda euro a ajuns la un nou record istoric, la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a fost demis, în urma moțiunii de cenzură. Potrivit Băncii Naționale Române, miercuri 6 mai, la ora 13:00, euro se tranzacționa cu 5.2688 de lei, în creștere cu 5 bani, față de ziua de ieri.

Bursa de Valori București a crescut după demiterea lui Bolojan

Imediat după demiterea lui Ilie Bolojan, Bursa de la București a înregistrat o creștere. Cursul leului a avut o ușoară depreciere. În ziua moțiunii, moneda europeană a depăşit pragul de 5,23 lei, faţă de 5,19 lei la deschiderea zilei.

Indicele BET s-a apreciat marți după amiază cu 0,95%, în timp ce tranzacţiile au crescut la 71 mil. lei. În topul creşterilor din BET se aflau Romgaz (2,6%), Transgaz (0,7%), BRD SocGen (0,5%), potrivit Ziarului Financiar.

Indicele de referinţă BET a coborât cu circa 1% în prima reacţie la vestea căderii Guvernului Bolojan. Apoi a urcat la minus 0,5% la ora 15:00, conform datelor Bursei de Valori Bucureşti.

Cele mai mari scăderi din structura indicelui erau afişate de TeraPlast (-4%), Cris-Tim (-3,2%), Nuclearelectrica (-2,9%), Transport Trade Services (-2,6%), Premier Energy (-2,3%) şi Fondul Proprietatea (-1,7%).

