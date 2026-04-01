Idee de business direct de la ANAF. Fiscul vinde evantaie cu 3 lei. Profitul uriaș pe care îl poți obține dacă le vinzi pe eMAG

Agenția Națională de Administrare Fiscală, împreună cu Minsterul Finanțelor, au lansat platforma digitală „eLicitațiiANAF”, unde sunt listate mașini, bijuterii scumpe, ceasuri de lux, apartamente și alte active confiscate sau asupra căora s-a pus sechestru. Printre acestea, Fiscul a postat și un lot de evantaie care, pentru antreprenorii atenți la oportunități, ar putea fi o idee de business profitabil.

Pe lângă mașinile și bijuteriile de lux, ANAF a postat pe noua platformă de licitații un lot de 21.400 de evantaie confiscate dintr-un depozit din Capitală. Valoarea lotului este de 64.200 de lei și, chiar dacă suma pare semnificativă, la un calcul simplu, prețul per unitate este de doar 3 lei. Pentru antreprenori, achiziționarea acestui lot ar putea fi începutul unei afaceri extrem de profitabile, cel mai probabil fără ca ANAF să fi intenționat acest lucru.

Comparativ, pe platforma eMAG cel mai ieftin evantai similar se vinde în prezent cu aproximativ 12 lei. Așadar, dacă un participant la licitație ar reuși să cumpere lotul de evantaie de la ANAF la prețul de 3 lei per bucată, diferența între prețul de achiziție și prețul de vânzare ar putea însemna un profit generos.

Care este profitul care ar putea fi obținut din revânzare

Gândul a făcut calculele și dacă fiecare evantai cumpărat cu 3 lei ar fi vândut mai departe la un preț de 10 lei, valoarea totală a lotului ar ajunge la 214.000 de lei. După ce scădem prețul de achiziție de 64.200 de lei, profitul brut ar fi de 149.800 de lei, fără a lua în calcul eventualele taxe sau cheltuieli logistice. Și nu este singura idee de business care „i-a scăpat” ANAF-ului.

Pe lângă evantaie, Fiscul a pus la licitație și un lot de 5.400 de perechi papuci, cu o valoare de 16.200 de lei. La fel ca în cazul evantaielor, prețul per unitate este de doar 3 lei. Astfel, dacă fiecare pereche de papuci ar fi vândută cu 10 lei, valoarea lotului ar ajunge la 54.000 de lei, iar după scăderea costului de achiziție de 16.200 de lei, profitul brut ar fi de 37.800 de lei.

