ANAF lansează o platformă online pentru vânzarea bunurilor confiscate. Ce reguli trebuie să respecte românii interesați

ANAF, împreună cu Ministerul Finanțelor, anunță lansarea platformei digitale „eLicitațiiANAF”, destinată vânzării bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului. Platforma este dezvoltată în cadrul procesului de modernizare a administrației fiscale și este realizată cu finanțare prin PNRR.

Noua platformă va fi disponibilă din 30 martie 2026 și va facilita accesul publicului la informații despre bunurile care urmează să fie valorificate online. Astfel, oricine va putea licita, cu oferte în timp real și prelungire automată a licitației când apar oferte de ultim moment, de pe telefon sau calculator, spune ANAF. Până acum, valorificarea acstor bunuri se realiza prin licitații publice organizate la sediul organelor fiscale, ceea ce oferea doar posibilitatea participării în format fizic.

„Prin lansarea platformei eLicitațiiANAF facem un pas important în direcția modernizãrii și digitalizãrii administrației fiscale, în sensul posibilitãții participãrii la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executãrii silite și al valorificãrii bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, de cãtre A.N.A.F., prin mijloace electronice. Ne dorim sã oferim tuturor persoanelor interesate de achiziționarea acestor bunuri, accesul facil, în condiții egale, într-un sistem online, dinamic, rapid și eficient”, a transmis Adrian NICA, președintele ANAF.

Cum funcționează platforma

Înainte de a ajunge la licitație, fiecare bun va trece printr-o perioadă de publicitate de 30 de zile, în care va fi vizibil pe platformă. În acestă fereastră, cei interesați pot vedea detaliile, să solicite o vizionare, care se face în prezența unui funcționar ANAF și se pot familiariza cu produsul. Abia după ce expiră cele 30 de zile, obiectul intră automat în secțiunea de licitație.

Licitația se desfășoară timp de 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea estimată a bunului și, în aceată perioadă, participanții se înscriu, plătesc taxa de participare și depun oferte. De fiecare dată când cineva face o ofertă mai mare, ceilalți participanți sunt notificați automat și pot să își reînoiască oferta. După câștigarea licitației, bunul poate fi achitat prin trei modalități de plată: card bancar online, transfer bancar prin orice metodă electronică sau mandat poștal. În cazul bunurilor sechestrate pentru datorii fiscale, câștigătorul licitației poate achita prețul fie integral, fie în rate.

Citește și

ECONOMIE Românii, din ce în ce mai economi. Ultimele cifre de la BNR în privința depozitelor la bănci
13:24
Românii, din ce în ce mai economi. Ultimele cifre de la BNR în privința depozitelor la bănci
Din ce se compune prețul carburanților și cât câștigă statul de fapt
20:20
Din ce se compune prețul carburanților și cât câștigă statul de fapt
COMERȚ Când va intra în vigoare acordul de liber schimb al UE cu MERCOSUR. Ursula: „Va contura viitorul Europei”
19:12
Când va intra în vigoare acordul de liber schimb al UE cu MERCOSUR. Ursula: „Va contura viitorul Europei”
ENERGIE Suedia propune tăierea taxelor pe carburanți pentru a reduce impactul prețurilor cauzate de criza petrolieră. În urmă cu 3 zile, Bolojan a respins plafonarea prețurilor, considerată „soluție populistă”
18:15
Suedia propune tăierea taxelor pe carburanți pentru a reduce impactul prețurilor cauzate de criza petrolieră. În urmă cu 3 zile, Bolojan a respins plafonarea prețurilor, considerată „soluție populistă”
ENERGIE China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză
17:27
China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză
FLASH NEWS Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică. „Să înceapă pregătirile pentru iarnă”
15:44
Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică. „Să înceapă pregătirile pentru iarnă”
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
20 de glume despre Chuck Norris care au cucerit Internetul
ALEGERI S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul
14:17
S-au deschis secțiile de votare în Danemarca. Premierul care i-a ținut piept lui Trump speră să-și asigure un nou mandat. Cine i-ar putea lua locul
ȘTIINȚĂ Cum funcționează sistemul de navigație al creierului uman. Descoperire uriașă în neuroștiință făcută de un cercetător german
14:14
Cum funcționează sistemul de navigație al creierului uman. Descoperire uriașă în neuroștiință făcută de un cercetător german
SCANDALOS Caz revoltător în Vaslui. Un bărbat s-a filmat când pregătea spânzurătoarea propriului copil. Motivul uluitor pentru care a recurs la acest gest
14:12
Caz revoltător în Vaslui. Un bărbat s-a filmat când pregătea spânzurătoarea propriului copil. Motivul uluitor pentru care a recurs la acest gest
UTILE Ce alimente este bine să dai de pomana de Buna Vestire. Ce nu trebuie să lipsească din pachet
14:11
Ce alimente este bine să dai de pomana de Buna Vestire. Ce nu trebuie să lipsească din pachet
ȘTIINȚĂ De ce o oră are 60 de minute. Istoria care se află la baza acestei decizii
13:49
De ce o oră are 60 de minute. Istoria care se află la baza acestei decizii
TRANSPORT Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu ambasadorul Franței. Dezvoltarea unui hub logistic, pe agendă
13:35
Ministrul Transporturilor s-a întâlnit cu ambasadorul Franței. Dezvoltarea unui hub logistic, pe agendă

Cele mai noi

Trimite acest link pe