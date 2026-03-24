ANAF lansează o platformă online pentru vânzarea bunurilor confiscate. Ce reguli trebuie să respecte românii interesați

ANAF, împreună cu Ministerul Finanțelor, anunță lansarea platformei digitale „eLicitațiiANAF”, destinată vânzării bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului. Platforma este dezvoltată în cadrul procesului de modernizare a administrației fiscale și este realizată cu finanțare prin PNRR.

Noua platformă va fi disponibilă din 30 martie 2026 și va facilita accesul publicului la informații despre bunurile care urmează să fie valorificate online. Astfel, oricine va putea licita, cu oferte în timp real și prelungire automată a licitației când apar oferte de ultim moment, de pe telefon sau calculator, spune ANAF. Până acum, valorificarea acstor bunuri se realiza prin licitații publice organizate la sediul organelor fiscale, ceea ce oferea doar posibilitatea participării în format fizic.

„Prin lansarea platformei eLicitațiiANAF facem un pas important în direcția modernizãrii și digitalizãrii administrației fiscale, în sensul posibilitãții participãrii la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executãrii silite și al valorificãrii bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, de cãtre A.N.A.F., prin mijloace electronice. Ne dorim sã oferim tuturor persoanelor interesate de achiziționarea acestor bunuri, accesul facil, în condiții egale, într-un sistem online, dinamic, rapid și eficient”, a transmis Adrian NICA, președintele ANAF.

Cum funcționează platforma

Înainte de a ajunge la licitație, fiecare bun va trece printr-o perioadă de publicitate de 30 de zile, în care va fi vizibil pe platformă. În acestă fereastră, cei interesați pot vedea detaliile, să solicite o vizionare, care se face în prezența unui funcționar ANAF și se pot familiariza cu produsul. Abia după ce expiră cele 30 de zile, obiectul intră automat în secțiunea de licitație.

Licitația se desfășoară timp de 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea estimată a bunului și, în aceată perioadă, participanții se înscriu, plătesc taxa de participare și depun oferte. De fiecare dată când cineva face o ofertă mai mare, ceilalți participanți sunt notificați automat și pot să își reînoiască oferta. După câștigarea licitației, bunul poate fi achitat prin trei modalități de plată: card bancar online, transfer bancar prin orice metodă electronică sau mandat poștal. În cazul bunurilor sechestrate pentru datorii fiscale, câștigătorul licitației poate achita prețul fie integral, fie în rate.

RECOMANDAREA AUTORULUI: