Astăzi, Standard and Poor’s începe vizita crucială în România. Care este programul și când va fi publicată evaluarea agenției de rating

Standard & Poor’s va publica pe 2 octombrie raportul privind ratingul de țară al României. Evaluarea vine într-un moment în care deficitul bugetar s-a redus cu 37% față de anul trecut, dar cheltuielile cu dobânzile au crescut cu peste 26%, ajungând la mai mult de 40 de miliarde de lei, anunța ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, la finele lui august.

Misiunea agenției Standard & Poor’s în România este programată cu aproximativ trei săptămâni înainte de publicarea raportului, așadar vizita este așteptată dintr-un moment într-altul. La ultima evaluare, din 3 aprilie, Standard & Poor’s a menținut România la „BBB-/A-3”, cu perspectivă negativă și a avertizat că ratingul ar putea fi redus dacă procesul de consolidare fiscală se abate de la traiectoria anticipată și dacă instabilitatea politică se prelungeşte.

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“Rezultatele clare, comunicate continuu şi transparent, disciplina fiscală fără să frânăm investiţiile şi responsabilitatea sunt cheia credibilităţii României. Nu facem toate aceste eforturi doar pentru menţinerea ratingului de ţară. Le facem pentru a nu lăsa o ţară îndatorată generaţiilor următoare şi pentru a ridica nivelul ambiţiilor economice ale României”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook.

Ministerul Finanțelor: Deficitul a scăzut, investițiile au crescut

În primele șapte luni din 2026, deficitul bugetar a ajuns la 48,08 miliarde de lei. Este cu 28,36 miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă din 2025. Deficitul s-a redus astfel cu 37% în termeni nominali. Ca pondere în PIB, acesta a coborât de la 3,99% la 2,34%, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

În același timp, investițiile statului au ajuns la 76,51 miliarde de lei. Suma este cu 14,83 miliarde de lei mai mare față de primele șapte luni din 2025, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 24%.

Standard & Poor’s, examen important, la fel ca evaluările Fitch și Moody’s

“Practic, deficitul scade cu 37% şi în acelaşi timp investiţiile cresc cu aproape 24% cu 15 miliarde de lei. Mai sunt 3 săptămâni până când vom avea misiunea de la Agenţia de Rating Standard & Poor’s în România. Standard & Poor’s va publica raportul de ţară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca şi celelalte pe care le-am avut şi le-am trecut cu succes în luna august”, a afirmat Nazare.

Ministrul a făcut referire la evaluările făcute în august de Fitch și Moody’s. Fitch a menținut ratingul României la „BBB-”, iar Moody’s la „Baa3”. Ambele agenții au păstrat însă perspectiva negativă. România se află astfel pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

Și Standard & Poor’s menține în prezent România la „BBB-/A-3”, cu perspectivă negativă. La ultima evaluare, din 3 aprilie, agenția a avertizat că ratingul ar putea fi redus dacă procesul de consolidare fiscală se abate semnificativ de la traiectoria anticipată.

Avertismentul lui Nazare: Factura va continua să crească dacă deficitul nu este ținut sub control

În ciuda scăderii deficitului, costurile datoriei publice continuă să pună presiune pe buget. Cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 40,12 miliarde de lei în perioada ianuarie-iulie, în creștere cu 26,5% față de anul trecut. Suma reprezintă aproximativ 2% din PIB.

“Deci am depăşit 40 de miliarde ca şi cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reuşim să ţinem deficitul sub control, în următorii ani, vor creşte şi mai mult. Nu o facem pentru alţii. O facem pentru noi, ca să nu lăsăm o ţară îndatorată copilor şi nepoţilor noştri şi trebuie să o facem ca să putem relansa economia şi dobânzile să scadă astfel încât să avem investiţii”, a declarat ministrul Finanțelor.

Moody’s a avertizat în august că dificultățile privind menținerea consolidării bugetare ar putea pune cheltuielile cu dobânzile și povara datoriei pe o traiectorie ascendentă. Raportul Standard & Poor’s din 2 octombrie va fi astfel următoarea evaluare importantă pentru România, după deciziile Fitch și Moody’s din august.

S&P Global, după demiterea guvernului Bolojan

S&P Global a avertizat România că poate reduce ratingul în viitor dacă impasul guvernamental se prelungeşte. A fost prima dintre cele trei mari agenţii de rating care a făcut un anunț oficial după căderea Executivului. A fost confirmat actualul rating, la „BBB-/A-3″ pe termen lung şi scurt, ultima treaptă înainte de junk, dar perspectiva rămâne negativă.

“Dizolvarea coaliţiei formate din patru partide va complica eforturile de reducere a dublului deficit ridicat al României – deficitul de cont curent şi deficitul fiscal – pe măsură ce se apropie alegerile din 2028. Cu toate acestea, există un consens larg între partide pentru ajustări şi reforme fiscale suplimentare în 2027, iar un nou guvern este probabil să se formeze în următoarele săptămâni. Performanţele fiscale mai puternice de până acum, în acest an, determinate de măsurile dure de consolidare adoptate în 2025 şi de viitoarele plăţi considerabile ale fondurilor UE, ar trebui să ancoreze condiţiile de finanţare externă ale României, în condiţiile în care deficitul de cont curent se restrânge treptat de la un procent estimat de 7,9% din PIB anul trecut. Am confirmat ratingurile noastre de credit suveran pe termen lung şi scurt pe tema României. Perspectiva rămâne negativă”, a transmis compania americană, la începutul lui mai, conform Profit.ro.

Agenția de rating: Vulnerabilitățile economiei românești continuă să alimenteze riscurile

„Perspectiva negativă reflectă opinia noastră că riscurile de implementare legate de consolidarea finanţelor publice ale României şi de restrângerea deficitelor sale externe vor rămâne ridicate în următoarele 6 până la 12 luni. Perspectivele reflectă, de asemenea, susceptibilitatea României de a schimba încrederea investitorilor, din cauza nevoilor considerabile de finanţare externă şi deţinerilor nerezidente ridicate ale datoriei guvernamentale”, a transmis agenţia S&P Global.

Avertismentul Standard & Poor’s: Ratingul României ar putea fi redus dacă instabilitatea politică se prelungeşte

„Ne-am putea reduce ratingurile privind România dacă impasul său guvernamental s-ar prelungi sau ar duce la incapacitatea de a reduce şi mai mult deficitele fiscale în 2027. Credem că, dacă Guvernul României nu este în măsură să obţină intrările de fonduri preconizate ale UE în perioada 2026-2027, acest lucru ar limita perspectivele de creştere a economiei, ar complica consolidarea fiscală a Guvernului şi ar amplifica riscurile balanţei de plăţi”, a transmis agenţia de rating.

O scădere de rating s-ar traduce în împrumuturi mai scumpe pentru statul român, care îi vor afecta pe cei care au credite prin creșterea dobânzilor. În plus, și leul s-ar putea deprecia în raport cu moneda europeană, ceea ce ar duce la noi scumpiri și ar alimenta inflația care deja se apropie de pragul de 11%.

De asemenea, S&P spunea că ar putea lua în considerare şi o retrogradare dacă presiunile externe se intensifică, de exemplu printr-o perturbare mai severă sau de durată a pieţei energetice cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, care ar afecta aşteptările privind inflaţia pe termen mediu în România şi, în acelaşi timp, ar slăbi semnificativ creşterea economică, poziţia balanţei de plăţi şi rezultatele fiscale ale ţării. Perspectivele ar putea fi revizuite la stabile dacă deficitele externe şi fiscale ale României s-ar restrânge substanţial, susţinute de o revenire a creşterii economice.

Așteptările S&P cu privire la politica economică a României

Aşteptările agenţiei sunt ca un consens fiscal larg între partidele cheie să sprijine măsuri de consolidare considerabilă în acest an şi în anul următor, inclusiv aprobarea unui buget credibil din 2027, în ciuda dizolvării coaliţiei de guvernare la 11 luni după ce s-a format.

“De asemenea, ne aşteptăm ca România să obţină majoritatea facilităţilor de finanţare disponibile ale UE în acest an (în valoare de până la 3,5% din PIB-ul său), ceea ce ar putea acoperi o parte semnificativă a cerinţelor ridicate de finanţare externă ale României”, notează agenţia, apreciind ca riscuri provocările economice şi politice care ar putea submina planul de ajustare fiscală pe termen mediu al României.

S&P remarca faptul că actuala criză politică internă vine într-un moment în care România trebuie să echilibreze ajustările fiscale suplimentare cu limitarea efectelor şocului global al preţurilor la energie.

Economistul Andrei Caramitru remarca recent că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, precum și guvernul alcătuit de el vor obține, în Parlament, numărul minim de voturi necesare pentru a intra în funcțiune. Caramitru își baza raționamentul pe vizita unei echipe de la agenția de rating Standard&Poor’ în perioada imediat următoare, la București.

“Ca să înțeleagă toată lumea. S&P vine în București pe 24 septembrie și își va publica raportul și decizia pe 2 octombrie. Votul pentru sau contra Guvernului Mureșan va fi undeva până în 27-28 septembrie. Fix când sunt ăștia aici. S&P va spune ceva simplu – dacă votați guvernul ăsta, avem încredere, e ok planul, nu vă băgăm în junk. Dacă nu – e junk direct”, explica Andrei Caramitru, într-un mesaj publicat pe Facebook, în urmă cu o săptămână.