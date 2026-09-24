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AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului

Flavius Niculescu
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului
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A rămas mai puțin de o săptămână până când Dominic Fritz va fi nevoit să își depună mandatul de primar al municipiului Timișoara, drept urmare a adoptării noii legi ANI și a promulgării acesteia de către președintele Nicușor Dan la data de 28 august. Plecarea liderului USR de la conducerea orașului în fruntea căruia s-a instalat în urmă cu aproape șase ani, pe 27 septembrie 2020, nu a fost lipsită de controverse. În ultimele 30 de zile de mandat – „perioada de grație” acordată după intrarea în vigoare a legii integrității – edilul Timișoarei a solicitat un împrumut de 30 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a demarat procedurile pentru schimbarea conducerii mai multor companii locale și s-a lăudat cu reducerea aparatului administrativ al Primăriei, în ciuda faptului că instanțele au anulat definitiv trei dintre organigramele pe care acesta le-a propus.

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Împrumut de 30 de milioane de euro solictat de Dominic Fritz la BERD, în ultimele 30 de zile de mandat

Reprezentanții Primăriei Timișoara au anunțat luni, 21 septembrie, încheierea unui nou acord de finanțare rambursabilă cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Valoarea acestuia se ridică la 30 de milioane de euro, iar perioada de rambursare se întinde până la 15 ani. Banii au fost obținuți cu scopul de a susține patru componente de investiții publice, după cum urmează:

  • 11 milioane de euro: Construirea unui pod auto și a unui pod pietonal peste râul Bega, respectiv amenajarea unui bulevard;
  • 11 milioane de euro: Modernizarea a aproape 3 kilometri din proiectul „Magistrala verde” – iluminat public, trotuare, piste pentru biciclete și benzi de autobuz;
  • 8 milioane de euro: Acoperirea cheltuielilor neeligibile din proiectul de regenerare urbană în zona Pieței Traian, program finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027 + Acoperirea cheltuielilor neeligibile din proiectul de reabilitare a 27 de kilometri din rețeaua principală de termoficare, program finanțat prin Ministerul Energiei.

Dominic Fritz, acuzat de netransparență față de banii pe care trebuie să îi returneze Primăria pentru creditele anterioare

La scurt timp după anunțul făcut de reprezentanții Primăriei, presa timișoreană îl acuza pe Dominic Fritz de lipsă de transparență față de sumele de bani pe care municipalitatea le are de rambursat din creditele anterioare.

Din documentele analizate de jurnaliștii publicației renasterea.ro, reiese că, în perioada 2026-2040 proiecția datoriei ajunge la aproximativ 630 de milioane de lei, dintre care 500 de milioane de lei reprezintă rambursări de principal, în vreme ce restul de 130 de milioane de lei sunt dobânzi. Proiecția a fost calculată înainte ca Primăria să hotărască solicitarea noului împrumut.

De aceea, liderul USR a fost acuzat că, deși au fost relatate toate detaliile împrumutului de 30 de milioane de euro în comunicatul Primăriei, nu au fost explicate, „într-un tabel banal și obligatoriu”, sumele contractate, sumele atrase, sumele deja returnate, soldul, dobânda curentă și scadența.

Pe ultima sută de metri, Dominic Fritz a decis numirea unor noi membri în conducerea celei mai bănoase companii locale din Timișoara

Cu o săptămână înainte să înceapă povestea cu finanțarea primită de la BERD, același Dominic Fritz pregătea schimbări importante la nivelul conducerii companiilor aflate în subordinea Consiliului Local Timișoara.

Concret, administrația Fritz a hotărât numirea unor noi membri în consiliul de administrație al companiei Drumuri Municipale Timișoara S.A. Este vorba de firma care are exclusivitate pe cele mai importante contracte de infrastructură ale orașului bănățean.

În timpul alianței locale dintre USR și PNL, funcțiile de conducere s-au împărțit între cele două partide. Totuși, după ce USR și-a instalat doi viceprimari cu ajutorul votului PSD, partidul lui Fritz a preluat șefia tuturor companiilor din subordinea Consiliului Local Timișoara.

Dominic Fritz s-a lăudat cu reducerea aparatului administrativ din Primăria Timișoara, deși instanțele i-au anulat trei organigrame propuse

În dimineața zilei în care Primăria solicita Consiliului Local aprobarea împrumutului de 30 de milioane de euro, Dominic Fritz publica, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care se lăuda că, în timpul mandatului său, numărul de posturi din Primărie a coborât, de la 644, la 423 și că numărul de „șefi” a scăzut cu 46%.

Totodată, Fritz acuza reprezentanții Sindicatului Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara că au atacat în instanță toate hotărârile de consiliu care implicau modificarea organigramei Primăriei și că aceștia ar fi încheiat un „acord de colaborare” cu fostul primar, Nicolae Robu.

Au ținut cu dinții de fiecare job călduț din primărie și de fiecare șefuleț care tăia și spânzura. Cea mai crâncenă rezistență a fost la reorganizarea primăriei. Toate hotărârile de consiliu de modificare a organigramei Primăriei au fost atacate în instanță de un sindicat care a încheiat un „acord de colaborare și susținere” cu fostul primar.

Procesele au început încă din primul an. 6 reorganizări și 2 înființări de noi structuri, inclusiv cea de educație și sănătate s-au transformat în ani de procese. De blocat nu au reușit să ne blocheze activitatea. Când am preluat mandatul în 2020, Primăria avea 644 de posturi. Acum are 423. Iar numărul de șefi a scăzut cu 46%”, a transmis Dominic Fritz în postarea publicată pe Facebook.

Pe de altă parte, președintele sindicatului, Tiberiu Negrei, a precizat că nu mai puțin de trei organigrame au fost anulate definitiv de instanțele de judecată, în vreme ce altele încă se află în diverse stadii de judecată, scrie ziarultimisoara.ro.

Dominic Fritz

Ce se întâmplă după ce Dominic Fritz își depune mandatul / Cum se ajunge la alegeri locale parțiale

Odată promulgată de Nicușor Dan, noua lege ANI l-a obligat pe Dominic Fritz să își predea, în maximum 30 de zile, mandatul de primar al Timișoarei. Ulterior, interimatul va fi preluat de unul dintre viceprimari, desemnat, prin vot secret, de către Consiliul Local.

Totodată, prefectul județului Timiș trebuie să emită un ordin prin care ia act de încetarea mandatului primarului. Ulterior, Guvernul României are obligația legală de a stabili, în termen de maximum 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului, data la care vor fi organizate alegeri locale parțiale.

Comentarii 1
  • Marius George

    Ati observat ca A „DISPARUT” BOLOJAN??? GATA A APARUT O$$^ISTUL ALA DE SIGFRIED MURESAN SI NU SE MAI VORBESTE NIMIC DE EVREUL BOLOJAN..A DISPARUT..”ZIARSTII” LU PESTE L-AU „UITAT” DEJA

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