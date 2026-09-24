Prima pagină » Actualitate » Siegfried Mureșan anunță când va fi votat noul Guvern: „La începutul săptămânii viitoare, miniștrii vor fi audiați în Parlament. După, vom avea votul în plen”

Siegfried Mureșan anunță când va fi votat noul Guvern: „La începutul săptămânii viitoare, miniștrii vor fi audiați în Parlament. După, vom avea votul în plen”

Flavius Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat joi, 24 septembrie, că își propune ca, la începutul săptămânii viitoare, miniștrii din Guvernul pe care îl va conduce să fie audiați în Parlament, iar, la scurt timp după, să aibă loc și votul de învestitură. Europarlamentarul a explicat, la Radio România Actualități, că programul de guvernare – din care a publicat deja primele „linii directoare” – este aproape gata și că lista oficială a miniștrilor va fi finalizată în următoarele zile.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„În prima parte a săptămânii viitoare, vom avea votul în plenul Parlamentului” / „Vom lucra și la echipa de miniștri”

„Vom merge la începutul săptămânii la audieri, după care vom avea în prima parte a săptămânii viitoare votul în plenul Parlamentului. Eu ştiu ce am de făcut din prima zi în care am fost desemnat. Am confirmat parteneriatul nostru, al Partidului Naţional Liberal, cu celelalte două partide partenere, cu USR-ul şi UDMR-ul, avem un plan comun, care cred că este un plan bun.

Am început munca la programul de guvernare, el este aproape gata. Ieri deja am publicat primele linii directoare, pentru ca oamenii să ştie în ce direcţie vom merge şi care sunt priorităţile noastre pentru România. Vom lucra şi la echipa de miniştri în următoarele zile”, a explicat Siegfried Mureșan.

Sursa foto: Mediafax

„Voi solicita Parlamentului să nu avem audieri pe repede înainte, ci de cel puțin 60 de minute cu fiecare ministru”

„Obiectivul meu este ca la începutul săptămânii viitoare, miniştrii pe care îi propun să fie audiaţi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Voi solicita Parlamentului să nu avem audieri pe repede înainte, de 30 de minute, ci de cel puţin 60 de minute, pentru ca fiecare ministru să îşi poată prezenta în detaliu portofoliul şi ideile pe care le are în domeniul său şi pentru ca fiecare parlamentar, indiferent dacă vine de la unul din partidele care susţin Guvernul sau dacă vine de la unul dintre partidele din opoziţie, să poată adresa întrebări miniştrilor, să poată discuta cu miniştrii”, a mai precizat europarlamentarul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE PSD îi cere premierului desemnat să-şi depună mandatul și denunță „mascarada Guvernului Mureşan”: „Oamenii suferă, iar ei se bat pe funcții”
13:16
PSD îi cere premierului desemnat să-şi depună mandatul și denunță „mascarada Guvernului Mureşan”: „Oamenii suferă, iar ei se bat pe funcții”
STUDIU Creierul își „schimbă viteza” de două ori în timpul vieții: la 24 de ani și la 60 de ani. Ce arată analiza a peste 1,3 milioane de celule cerebrale
13:13
Creierul își „schimbă viteza” de două ori în timpul vieții: la 24 de ani și la 60 de ani. Ce arată analiza a peste 1,3 milioane de celule cerebrale
REACȚIE Ponta la Forumul România–China: Lașitatea și orbirea liderilor politici de la București în relația cu China și cu multe alte țări relevante au devenit o povară pentru țara noastră
13:08
Ponta la Forumul România–China: Lașitatea și orbirea liderilor politici de la București în relația cu China și cu multe alte țări relevante au devenit o povară pentru țara noastră
CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan își contrazice propriul program de guvernare: „Nu va curge lapte și miere în următorii doi ani, trebuie să le spunem oamenilor adevărul”. Cum a ajuns de la promisiuni la realitatea economică a României
13:04
Siegfried Mureșan își contrazice propriul program de guvernare: „Nu va curge lapte și miere în următorii doi ani, trebuie să le spunem oamenilor adevărul”. Cum a ajuns de la promisiuni la realitatea economică a României
REACȚIE Elena Lasconi îi mulțumește Dianei Buzoianu pentru implicare în eliminarea deșeurilor periculoase de pe platforma ARO
13:02
Elena Lasconi îi mulțumește Dianei Buzoianu pentru implicare în eliminarea deșeurilor periculoase de pe platforma ARO
FLASH NEWS România propune SUA construirea unui fond de investiții pentru proiecte strategice. Anunțul lui Nazare
12:35
România propune SUA construirea unui fond de investiții pentru proiecte strategice. Anunțul lui Nazare
Mediafax
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
Digi24
La cât ar putea ajunge euro dacă România va fi retrogradată la „junk”. Avertismentul profesorului Cristian Păun
Cancan.ro
,,Eram eu în locul ei``. Dezvăluirea unei tiktokerițe despre mesajele primite de la iubitul Valentinei
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi
Mediafax
LOVITURĂ pentru Trump în instanță! CNN, Politico și MS NOW trebuie să primească din nou acces la Casa Albă
Click
Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, urmează să fie executată! Mama victimei cere dreptate după trei decenii de calvar
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. 'Până la 12 şi ceva a...
Ce se întâmplă doctore
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit un nou compus care arde grăsimile fără a afecta apetitul
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ. 1,1 milioane de familii VOR PRIMI PE CARD... 1.000 de euro, fără nicio cerere
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
FLASH NEWS Berlinul și-a retras oficial candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice. Care sunt motivele politice și istorice din spatele deciziei
13:11
Berlinul și-a retras oficial candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice. Care sunt motivele politice și istorice din spatele deciziei
VIDEO Zelenski, replică dură pentru un corespondent rus la New York care l-a întrebat când vine la Moscova pentru negocieri de pace: „O să vin pe o rachetă”
12:33
Zelenski, replică dură pentru un corespondent rus la New York care l-a întrebat când vine la Moscova pentru negocieri de pace: „O să vin pe o rachetă”
OFICIAL Cutremur la Orange. Gigantul francez a decis o nouă rundă de disponibilizări în România
12:30
Cutremur la Orange. Gigantul francez a decis o nouă rundă de disponibilizări în România
FLASH NEWS Ministrul Apărării din Israel, atac dur la adresa președintelui Turciei: „Este un sultan de carton”. Motivul care a declanșat disputa dintre cei doi
12:26
Ministrul Apărării din Israel, atac dur la adresa președintelui Turciei: „Este un sultan de carton”. Motivul care a declanșat disputa dintre cei doi
COMUNICAT Grupul Pinwell își extinde rețeaua de brokeraj și lansează sucursala din Corbeanca, alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan
12:10
Grupul Pinwell își extinde rețeaua de brokeraj și lansează sucursala din Corbeanca, alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan
FLASH NEWS George Simion cere din nou suspendarea lui Nicușor Dan
12:04
George Simion cere din nou suspendarea lui Nicușor Dan

Cele mai noi

Trimite acest link pe