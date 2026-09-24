Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat joi, 24 septembrie, că își propune ca, la începutul săptămânii viitoare, miniștrii din Guvernul pe care îl va conduce să fie audiați în Parlament, iar, la scurt timp după, să aibă loc și votul de învestitură. Europarlamentarul a explicat, la Radio România Actualități, că programul de guvernare – din care a publicat deja primele „linii directoare” – este aproape gata și că lista oficială a miniștrilor va fi finalizată în următoarele zile.

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„În prima parte a săptămânii viitoare, vom avea votul în plenul Parlamentului” / „Vom lucra și la echipa de miniștri”

„Vom merge la începutul săptămânii la audieri, după care vom avea în prima parte a săptămânii viitoare votul în plenul Parlamentului. Eu ştiu ce am de făcut din prima zi în care am fost desemnat. Am confirmat parteneriatul nostru, al Partidului Naţional Liberal, cu celelalte două partide partenere, cu USR-ul şi UDMR-ul, avem un plan comun, care cred că este un plan bun.

Am început munca la programul de guvernare, el este aproape gata. Ieri deja am publicat primele linii directoare, pentru ca oamenii să ştie în ce direcţie vom merge şi care sunt priorităţile noastre pentru România. Vom lucra şi la echipa de miniştri în următoarele zile”, a explicat Siegfried Mureșan.

„Voi solicita Parlamentului să nu avem audieri pe repede înainte, ci de cel puțin 60 de minute cu fiecare ministru”

„Obiectivul meu este ca la începutul săptămânii viitoare, miniştrii pe care îi propun să fie audiaţi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Voi solicita Parlamentului să nu avem audieri pe repede înainte, de 30 de minute, ci de cel puţin 60 de minute, pentru ca fiecare ministru să îşi poată prezenta în detaliu portofoliul şi ideile pe care le are în domeniul său şi pentru ca fiecare parlamentar, indiferent dacă vine de la unul din partidele care susţin Guvernul sau dacă vine de la unul dintre partidele din opoziţie, să poată adresa întrebări miniştrilor, să poată discuta cu miniştrii”, a mai precizat europarlamentarul.