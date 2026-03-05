Prima pagină » Economic » Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”

05 mart. 2026, 13:36, Economic
Austeritatea continuă să lovească în turismul românesc în 2026, iar cifrele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) confirmă trendul. Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au scăzut cu 7,3%, respectiv cu 8,5% în luna ianuarie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului precedent. 

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în prima lună a anului au însumat 785.800 persoane, din care cele ale turiștilor români au reprezentat 81,6%, iar sosirile turiștilor străini 18,4%. De asemenea, înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în ianuarie 2026 au însumat 1,486 milioane, în scădere cu 8,5% față de cele din luna ianuarie 2025.

Sursa: Institutul Național de Statistică

Din numărul total de înnoptări, cele ale turiștilor români au reprezentat 78,2%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 21,8%. Situația nu este mai bună nici la numărul de înnoptări petrecute de turiști în unitățile de cazare. Durata medie a șederii în ianuarie 2026 a fost de 1,8 zile la turiștii români și de 2,2 zile la turiștii străini.

„Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna ianuarie 2026, a fost de 20,4% din total structurilor de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 2,4 puncte procentuale faţă de luna ianuarie 2025”, se arată în comunicatul transmis de INS.

Capitala conduce clasamentul la numărul de turiști

Pe județe, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare a înregistrat în ianuarie 2026 valori mai bune în București, 124.000 de persoane, Brașov, 122.100 de persoane și Prahova, 49.900 de persoane. La capitolul înnoptări în astfel de structuri, clasamentul a rămas neschimbat, iar pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au provenit din Italia, 17.300 de persoane, Republica Moldova, 11.300 de persoane și Israel, 11.000 de persoane.

