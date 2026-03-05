Nicușor Dan răspunde la oferta lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței: „Mă opresc aici”

România se află în acest moment sub umbrela nucleară oferită de SUA prin prezența țării noastre în NATO, a spus președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută în Polonia, întrebat de inițiativa Franței.

Șeful statului a declarat că România are un parteneriat strategic cu Franța care va fi dezvoltat, dar nu a oferit un răspuns, pentru moment, la invitația Franței de a intra sub umbrela sa nucleară.

„România ca toate țările NATO sunt sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară din cadrul alianței. România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a afirmat Nicușor Dan „În relația cu Franța, avem un parteneriat strategic care este pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere și mă opresc aici”, a adăugat șeful statului.

La aceeași întrebare adresată în conferința de presă, președintele polonez Karol Nawrocki a precizat că „cooperarea cu NATO și SUA garantează securitatea din Europa Centrală și de Est” și a catalogat propunerea lui Macron drept una „nervoasă” din partea unui președinte care-și termină mandatul într-un an.

Într-un interviu pentru TVP World, Oana Țoiu nu și-a exprimat opinia personală cu privire la oportunitatea aderării României la viitoare acorduri de partajare nucleară sau de „descurajare avansată”. Totuși, ministrul de Externe a afirmat că astfel de decizii țin de competența instituțiilor de securitate de vârf ale țării și că acestea trebuie să reflecte un consens național.

Informația vine în contextul în care luni, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.

