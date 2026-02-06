Prima pagină » Economic » INS confirmă declinul turismului românesc. Numărul turiștilor străini și al nopților petrecute în structuri de cazare a scăzut în 2025

06 feb. 2026, 10:57, Economic
România rămâne o țară frumoasă, dar fără suficienți turiști care să o viziteze. Anul 2025 nu a fost cel mai bun pentru turismul din țara noastră, iar cifrele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) o confirmă. Numărul persoanelor cazate în hoteluri, pensiuni sau apartamente de închiriat a scăzut, iar turiștii au petrecut mai puțin timp în vacanțe comparativ cu anul precedent. Datele oficiale arată că cei mai mulți turiști au fost români, iar străinii au reprezentat doar 18,6% din total. 

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au scăzut în 2025 cu 2,4%, la 13,917 milioane de persoane, arată datele INS. Din numărul total de sosiri, cele mai multe au fost ale turiștilor români, 81,4%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 18,6%, cei mai mulți veniți din Germania, Italia și Israel. De asemenea, înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică s-au lovit de o scădere cu 1,7% față de cele din anul 2024. Din numărul total de înnoptări, în anul 2025, înnoptările turiștilor români în structurile de cazare au reprezentat 82,1%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 17,9%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

Numărul nopților petrecute în vacanță a scăzut

Nici la numărul total de înnoptări nu a fost mai bine. În 2025, durata medie a șederii a fost de 2,1 zile, atât în cazul turiștilor români cât și al celor străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în anul 2025 a fost de 29,8% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 1,1% față de anul precedent.

Pe județe, în 2025, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare a înregistrat valori mai bune în București, Constanța și Brașov, iar înnoptările turiștilor în structurile de primire turustică cu funcțiuni de cazare au înregistrat valori mai mari în Constanța, București și Brașov. De asemenea, cei mai mulți turiști străini din țara noastră au venit din Germania, 246.500, Italia, 225.000 și Israel, 182.600.

