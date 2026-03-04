Prima pagină » Economic » „Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”

04 mart. 2026, 19:29, Economic
Premierul Ilie Bolojan a transmis, în cadrul unei intervenții live pentru B1 TV, că nu își dorește sub nicio formă ca prețul combustibilului să atingă pragul psihologic de 10 lei pe litru. Șeful Executivului a explicat că prețurile mari de la pompă sunt un efect al creșterii tensiunilor internaționale. 

Ilie Bolojan a spus că prețurile „la pompă” au crescut din cauza faptului că ritmul de aprovizionare pe piețele globale a suferit o reducere din cauza blocării Strâmtorii Ormuz. Premierul României spune că până la reluarea livrărilor de țiței, care reprezintă 40% din prețul benzinei, comercianții de carburanți vor fi nevoiți să se aprovizioneze la costuri mai mari.

„Oferta și ritmul de aprovizionare pe piețele globale s-au redus ca urmare a blocării Strâmtorii Ormuz, ceea ce a generat un efect de creștere a prețurilor. Până se găsește o soluție de încetare a focului, ca să se reia livrarea de țiței, comercianții se vor aproviziona la prețuri ceva mai mari, deși noi avem stocuri pentru câteva luni. Din prețul benzinei 40% este prețul țițeiului. Creșterea de prețuri poate fi influențată de creșterea tensiunilor internaționale. În momentul în care războiul din Gaza a început, are potențial de contagiune în zonă. Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”.

De asemenea, premierul a explicat că blocarea în proporție de aproximativ 90% a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor și al conflictelor din Orient, a redus oferta de petrol și gaze lichefiate pe piețele globale și a generat presiune asupra prețurilor.

„Cât timp va rămâne blocat acest tranzit, înseamnă că ne putem aștepta la creșterea prețului pe piața globală”, a spus Ilie Bolojan.

