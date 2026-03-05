Prima pagină » Știri politice » Purtătorul de cuvânt al MAE a reacționat în cazul fetei minore a lui Victor Ponta. „Orice persoană, nu mă intereseză numele ei, nu a fost lăsată să urce fiindcă nu îndeplinește criteriile”

Purtătorul de cuvânt al MAE a reacționat în cazul fetei minore a lui Victor Ponta. „Orice persoană, nu mă intereseză numele ei, nu a fost lăsată să urce fiindcă nu îndeplinește criteriile”

05 mart. 2026, 14:44, Știri politice
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o primă reacție în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, căreia i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul cu care urma să fie repatriată din Dubai. Fiica fostului premier face parte dintr-un grup de minori blocați în Dubai, copii care au prioritate la îmbarcarea pentru repatriere, în condițiile atacurilor Iranului din Dubai. 

MAE a comentat situația scandaloasă prin intermediul purtătorului de cuvânt, Andrei Țărnea. Oficialul a transmis pentru România TV că orice persoană cu vârsta sub 18 ani îndeplinește condițiile de îmbarcare, dar a subliniat că nu există locuri suficiente în aeronavă. De asemenea, purtătorul de cuvânt a spus că prioritare pentru îmbarcarea în aeronava care pleacă din Oman sunt vârsta copiilor și urgențele medicale.

„Ordinea în care sunt urcați în avioane este vârsta copiilor și urgența medicală. Nu am listele medicale cu persoane. O persoană cu vârsta sub 18 ani, dacă există locuri suficiente, îndeplinește condițiile de îmbarcare, dar nu există locuri suficiente. Orice persoană, nu mă interesează numele ei, nu a fost lăsată să urce fiindcă nu îndeplinește criteriile”, a transmis Andrei Țărnea. 

Reamintim că fiicei lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier al României a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fiica sa să nu urce în autocar. Avionul în care ar fi trebuit să se îmbarce și fiica lui Ponta ar urma să plece mâine dimineață la ora 5:00 din Oman. Zborul are indicativul „repatriere minori fără însoțitori”.

