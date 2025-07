India analizează „IMPLICAȚIILE” deciziei lui Trump de aplicare a tarifelor vamale /New Delhi vrea un „acord echilibrat”

Guvernul Indiei a anunțat, miercuri seară, că analizează implicațiile deciziei președintelui american, Donald Trump, de impunere a tarifelor vamale de 25% asupra importurilor de produse indiene, pledând pentru negocieri în sensul unui tratat bilateral echilibrat.

”Atribuim importanță maximă fermierilor și întreprinderilor mici și mijlocii. Facem toți pașii necesari pentru protejarea intereselor naționale, așa cum am procedat și cu alte acorduri comerciale, inclusiv cu cel semnat cu Marea Britanie”, a subliniat Guvernul indian.

”Guvernul Indiei a luat act de anunțul președintelui american asupra comerțului bilateral și examinează implicațiile. India și Statele Unite sunt angajate în negocieri la diverse niveluri pentru obținerea unui acord bilateral corect, echilibrat și reciproc-avantajos. Reconfirmăm angajamentul nostru în acest sens”, a transmis Guvernul de la New Delhi, potrivit agenției de presă ANSA .

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnalat miercuri intenția de a impune taxe vamale de 25% asupra importurilor de produse indiene.

”Deși India este prietena noastră, de-a lungul anilor am făcut relativ puține afaceri întrucât practică tarife vamale prea mari, printre cele mai mari din lume și pentru că au unele dintre cele mai descurajatoare și complicate bariere comerciale. În plus, indienii cumpără din Rusia cele mai multe echipamente militare și sunt principalul importator de energie rusească, la fel ca și China, într-o perioadă în care toată lumea vrea ca Rusia să oprească crimele din Ucraina. Niciun lucru bun! Prin urmare, India va plăti taxe vamale de 25%, plus penalități, începând din 1 august”, a afirmat Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.