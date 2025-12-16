Prima pagină » EXCLUSIV » Procurorii DNA fac percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Alături de un om de afaceri, Cuc ar fi încercat să-l mituiască pe șeful RAR

Procurorii DNA fac percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Alături de un om de afaceri, Cuc ar fi încercat să-l mituiască pe șeful RAR

16 dec. 2025, 07:49, EXCLUSIV
Procurorii DNA fac percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Alături de un om de afaceri, Cuc ar fi încercat să-l mituiască pe șeful RAR

UPDATE. 8.08. Una dintre persoanele vizate de DNA este omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. El ar fi promis lui Mihai Alecu – director general al Regiei Autonome Registrul Auto Român o mită 6% din valoarea totală a acordului-cadru ce a fost reînnoit la data de 21.11.2025 între Registrul Auto Român și societatea Euro QuipInternational SRL. Firma administrată de către Cătălin Daniel Bușe avea ca obiect prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT.

Printre acțiunile de care trebuia să se ocupe directorul general Mihai Alecu s-ar fi numărat și desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică precum și semnarea într-un timp cât mai scurt, în calitate de reprezentant al Registrului Auto Român a acordului-cadru cu societatea Euro Quip International SRL.

Cătălin Daniel Bușe este suspectat de potențiale fapte de dare de mită iar Răzvan Cuc de complicitate la dare de mită.

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc l-ar fi ajutat pe Cătălin Daniel Bușe și ar fi intermediat discuțiile dintre acesta și directorul general al Regiei Autonome Registrul Auto Român – Mihai Alecu.

Cuc ar fi vrut asigurări/garanții verbale în timpul unor întâlnirilor din septembrie, octombrie și noiembrie 2025 cu privire la respectarea promisiunii făcute lui Mihai Alecu de către Cătălin Daniel Bușe – administrator al societății Euro Quip International SRL, de remitere a unui procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru (aprox. 23 milioane de lei cu TVA).

Contractul a fost reînnoit la data de 21.11.2025 între Registrul Auto Român și Euro Quip International SRL, având ca obiect prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT, în urma desfășurării unei proceduri de achiziție publică.

Procurorii DNA au în acest caz mai multe înregistrări ambientale.

Omul de afaceri Cătălin Bușe și fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc vor fi aduși cu mandate de aducere la sediul DNA central.

ȘTIREA INIȚIALĂ. Procurorii DNA desfășoară la această oră percheziții la fostul ministru al PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc și la un om de afaceri, arată surse judiciare.

Procurorii ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei , în care valoarea mitei ar fi fost 6% din contract.

Răzvan Cuc a deținut în perioada ianuarie -octombrie 2017 și februarie – noiembrie 2019 funcția de ministru al Transporturilor.

Cuc a fost în perioada 2016-2020 deputat PSD de Giurgiu și,  ulterior, între 2020-2024 a fost senator PSD de Neamț.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, este cea care a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2. Procurorii DNA nu au putut extrage probe din conversațiile clandestine dintre un controversat afacerist chinez și fostul prim adjunct SRI, deși aveau telefoanele. Gândul publică documentul

Cine este controversatul om de afaceri chinez pentru care judecătorul Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a blocat în premieră percheziția DNA, în dosarul Coldea 2, așa cum dezvăluie Gândul. Jurnalistul Cătălin Tolontan scrie de 7 ani de dosarul „Shanghai”. Wang Yan, „un pericol pentru siguranța națională”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV „Eroii” din vitrina Recorder au pensii de lux și de peste 7.500 de euro. Ani buni și le-au ținut pitite prin fișete. Gândul publică sumele și culisele industriei pensiilor „nesimțite” din justiție, a grupării USR / Rezist
06:00
„Eroii” din vitrina Recorder au pensii de lux și de peste 7.500 de euro. Ani buni și le-au ținut pitite prin fișete. Gândul publică sumele și culisele industriei pensiilor „nesimțite” din justiție, a grupării USR / Rezist
EXCLUSIV Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București, internat de urgență într-un spital penitenciar
05:00
Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București, internat de urgență într-un spital penitenciar
EXCLUSIV Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE
16:43
Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE
EXCLUSIV Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România”
09:18
Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România”
ANALIZĂ EXCLUSIV Cum am ajuns să avem cel mai mic IQ din UE. Explicațiile unui psihoterapeut, pentru Gândul. Cum arată harta „inteligenței” europene
05:00, 15 Dec 2025
Cum am ajuns să avem cel mai mic IQ din UE. Explicațiile unui psihoterapeut, pentru Gândul. Cum arată harta „inteligenței” europene
EXCLUSIV Problema care inundă România la propriu: lipsa inginerilor hidrotehnicieni. Ce spune decanul Facultății de Hidrotehnică de la Politehnică
10:00, 14 Dec 2025
Problema care inundă România la propriu: lipsa inginerilor hidrotehnicieni. Ce spune decanul Facultății de Hidrotehnică de la Politehnică
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Japonia rămâne fără urși panda din cauza tensiunilor cu China

Cele mai noi