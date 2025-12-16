UPDATE. 8.08. Una dintre persoanele vizate de DNA este omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. El ar fi promis lui Mihai Alecu – director general al Regiei Autonome Registrul Auto Român o mită 6% din valoarea totală a acordului-cadru ce a fost reînnoit la data de 21.11.2025 între Registrul Auto Român și societatea Euro QuipInternational SRL. Firma administrată de către Cătălin Daniel Bușe avea ca obiect prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT.

Printre acțiunile de care trebuia să se ocupe directorul general Mihai Alecu s-ar fi numărat și desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică precum și semnarea într-un timp cât mai scurt, în calitate de reprezentant al Registrului Auto Român a acordului-cadru cu societatea Euro Quip International SRL.

Cătălin Daniel Bușe este suspectat de potențiale fapte de dare de mită iar Răzvan Cuc de complicitate la dare de mită.

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc l-ar fi ajutat pe Cătălin Daniel Bușe și ar fi intermediat discuțiile dintre acesta și directorul general al Regiei Autonome Registrul Auto Român – Mihai Alecu.

Cuc ar fi vrut asigurări/garanții verbale în timpul unor întâlnirilor din septembrie, octombrie și noiembrie 2025 cu privire la respectarea promisiunii făcute lui Mihai Alecu de către Cătălin Daniel Bușe – administrator al societății Euro Quip International SRL, de remitere a unui procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru (aprox. 23 milioane de lei cu TVA).

Contractul a fost reînnoit la data de 21.11.2025 între Registrul Auto Român și Euro Quip International SRL, având ca obiect prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT, în urma desfășurării unei proceduri de achiziție publică.

Procurorii DNA au în acest caz mai multe înregistrări ambientale.

Omul de afaceri Cătălin Bușe și fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc vor fi aduși cu mandate de aducere la sediul DNA central.

ȘTIREA INIȚIALĂ. Procurorii DNA desfășoară la această oră percheziții la fostul ministru al PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc și la un om de afaceri, arată surse judiciare.

Procurorii ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei , în care valoarea mitei ar fi fost 6% din contract.

Răzvan Cuc a deținut în perioada ianuarie -octombrie 2017 și februarie – noiembrie 2019 funcția de ministru al Transporturilor.

Cuc a fost în perioada 2016-2020 deputat PSD de Giurgiu și, ulterior, între 2020-2024 a fost senator PSD de Neamț.

