Președintele Nicușor Dan va face o vizită oficială în Marea Britanie în zilele de marți și miercuri

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan va merge în vizită în Marea Britanie marți și miercuri.

Marți seara, șeful statului va începe vizita cu o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra.

Nicușor Dan, vizită în Marea Britanie

Potrivit agendei sale, a doua zi se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, de la 11:30 (ora României), iar mai apoi cu reprezentanți ai companiilor britanice, de la 13:00.

Președintele a avut întâlnire și cu românii din Finlanda

Ieri, 15 decembrie, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din Finlanda, la Ambasada țării noastre de la Helsinki, acesta le-a transmis că este optimist în ceea ce privește viitorul României. Totodată, el a subliniat că este deschis dialogului cu diaspora și le-a mulțumit celor prezenți pentru eforturile pe care le depun.

„Diaspora românească e o carte de vizită pentru noi. Sunteți oameni care v-ați integrat în societățile în care trăiți, multe din ele mult mai competitive decât a noastră”. Nicușor Dan a evidențiat şi importanța asociațiilor și a bisericii în comunitate. „Întrebarea fundamentală este cum reușim să colaborăm, cum reușim să facem ca expertiza pe care dumneavoastră o aveți să fie folosită de societatea noastră, ca dumneavoastră să puteți să folosiți mai bine instituțiile, instrumentele statului român. Ne gândeam să facem și probabil o să facem un fel de portal al comunităților și al reprezentanților lor, astfel încât să reușim să punem în contact oameni care sunt în diferite locuri și care poate au aceleași preocupări, aceleași nevoi, aceleași dorințe”, a completat el.

