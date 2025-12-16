Prima pagină » Știri externe » Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus o mască pentru ochi și l-am acoperit cu o pătură”

Mihai Tănase
16 dec. 2025, 08:24, Știri externe
Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus o mască pentru ochi și l-am acoperit cu o pătură”
Foto: Freepik.com

Barbara Bacilieri, o stewardesă cu 14 ani de experiență la Aerolineas Argentinas, a vorbit deschis despre unele dintre cele mai dificile situații întâlnite în timpul zborului, respectiv decesul unui pasager.

Barbara Bacilieri, în vârstă de 33 de ani, fostă stewardesă la Aerolineas Argentinas și actualmente influencer în domeniul călătoriilor, a dezvăluit experiențe mai puțin cunoscute din culisele zborurilor comerciale.

Într-un interviu acordat Daily Mail, însoțitoarea de bord a vorbit despre regulile stricte, evaluarea pasagerilor și situațiile dramatice cu care se confruntă echipajele aeriene.

Potrivit Barbarei, evaluarea pasagerilor începe chiar din primele secunde ale îmbarcării.

„În timp ce spunem „bun-venit” sau „salut”, observăm dacă mergeți cu dificultate, dacă sunteți nervoși sau aparent sub influența alcoolului”, a explicat ea.

„Când vă îmbarcați în avion și vă întâmpinăm cu un zâmbet, de fapt, vă evaluăm în câteva secunde.”

Stewardesa a vorbit și despre restricțiile impuse membrilor echipajului de cabină în timpul serviciului.

„Săruturile și manifestările publice de afecțiune sunt interzise. Ni se interzice fumatul, fie că este vorba de tutun sau de vaping”, a spus Barbara, precizând că nici măcar guma de mestecat nu este permisă pentru cei care s-au lăsat recent de fumat.

Deși decesele în timpul zborurilor sunt rare, companiile aeriene au proceduri clare pentru astfel de situații. Barbara Bacilieri a explicat pașii standard urmați de echipaj: „Mai întâi, echipajul verifică semnele vitale și începe resuscitarea. Apoi se întreabă dacă există vreun medic printre pasageri”.

Ce se întâmplă când un pasager moare în timpul zborului

În cei 14 ani de carieră, stewardesa a fost martoră la mai multe decese petrecute la bord. Unul dintre cele mai tulburătoare episoade a avut loc în timpul unui zbor lung, când majoritatea pasagerilor dormeau.

„Stewardesa i-a pus o mască pentru ochi și l-a acoperit cu o pătură, pentru a face situația cât mai discretă”, a povestit Barbara.

Un alt incident a fost și mai dificil, din cauza lipsei de locuri disponibile în avion. Echipajul a fost nevoit să mute corpul neînsuflețit în bucătăria aeronavei și să îl acopere cu o pătură.

„Cel mai dificil a fost că restul echipajului a trebuit să lucreze în jurul corpului neînsuflețit, deoarece pasagerii trebuiau să mănânce. Nu a fost confortabil, dar nu aveam altă opțiune”, a mărturisit Barbara.

Într-un gest extrem, o colegă de-a sa a fost nevoită să își sprijine piciorul de corp timp de mai multe ore, pentru a-l împiedica să se miște în timpul zborului, o experiență care a lăsat urme adânci asupra întregului echipaj.

