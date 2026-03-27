INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni

Managerii din comerțul cu amănuntul și servicii estimează pentru perioada martie – mai 2026 relativă stabilitate a activității economice, dar cu presiuni în creștere asupra prețurilor, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Managerii din toate sectoarele economice aferente cercetării statistice estimează relativă stabilitate a numărului de salariați în următoarele trei luni. De asemenea, managerii din sectoarele de comerț cu amănuntul și construcții preconizează creșterea accentuată a prețurilor.

Industrie și construcții: producție mai mare și stabilitate în rândul angajaților

În industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfășurate în luna martie indică, pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -5%. În același timp, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +34%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

În sectorul construcțiilor se prognozează o tendință de creștere a volumului producției, sold conjunctural +17% și o relativă stabilitate a numărului de salariați, sold conjunctural -1%. De asemenea, se așteaptă ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze creștere accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

Comerțul cu amănuntul: Stabilitatea cifrei de afaceri și prețuri mai mari

În comerțul cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni stabilitate a cifrei de afaceri, cu un sold conjunctural de -4%. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de relativă stabilitate a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de +2%. Creșterile de prețuri rămân o preocupare în acest sector. Potrivit INS, 53% dintre managerii din comerțul cu amănuntul se așteaptă la majorări de prețuri, în timp ce doar 3% anticipează scăderi, rezultând un sold conjunctural de +50%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

În sectorul serviciilor, managerii estimează o relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de 0%. Pe baza datelor se estimează relativă stabilitate a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de -4%. Cu toate acestea, se anticipează că prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +26%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

