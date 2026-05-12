„Situația nu putea fi mai gravă”. Ucraina a rămas fără rachete Patriot, iar aliații europeni refuză să ajute

Ucraina se confruntă cu o criză tot mai gravă de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, în timp ce administrația președintelui american Donald Trump încearcă să convingă statele europene să transfere urgent muniție către Kiev. Mai multe guverne europene au refuzat solicitarea Washingtonului de teamă că și-ar vulnerabiliza propriile capacități de apărare antiaeriană, conform Mediafax.

Ucraina a rămas fără rachete Patriot

La începutul anului 2026, administrația americană a cerut mai multor state europene să transfere către Ucraina interceptoare Patriot, inclusiv rachete PAC-3, promițând că stocurile vor fi completate ulterior prin livrări din partea SUA.

Nu toate țările au acceptat însă propunerea. Unele guverne au transmis că nu sunt dispuse să-și reducă propriile rezerve fără un calendar clar pentru reaprovizionare.

„La începutul anului 2026, administrația Trump a îndemnat mai multe țări europene să transfere stocurile lor de rachete Patriot către Ucraina, dar unele au refuzat din cauza îngrijorării că acest lucru le-ar slăbi propria apărare”, au declarat două surse apropiate negocierilor pentru The Washington Post.

Probleme și cu armamentul cumpărat prin programul PURL

Surse citate de publicația americană susțin că o parte dintre echipamentele militare cumpărate din SUA prin mecanismul PURL nu respectă toate standardele tehnice cerute de Kiev, ceea ce ridică semne de întrebare privind eficiența acestui sistem de aprovizionare.

Totuși, oficiali NATO au confirmat că Ucraina a primit deja o mare parte din muniția destinată sistemelor Patriot prin acest program, inclusiv interceptoare PAC-3 și muniție pentru alte sisteme de apărare aeriană.

Programul PURL, cunoscut drept „Lista de cerințe prioritare a Ucrainei”, este finanțat de state europene și coordonat împreună cu partenerii occidentali ai Kievului.

Pentagonul, prins între Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu

Presiunea asupra stocurilor de muniție Patriot este amplificată și de situația din Orientul Mijlociu. Pe 27 martie, publicația Politico a relatat că administrația de la Casa Albă i-a avertizat pe aliați că livrările de armament către Ucraina ar putea fi afectate de escaladarea conflictului cu Iranul.

Ulterior, The Washington Post a scris că Pentagonul analizează posibilitatea redirecționării către Orientul Mijlociu a unor sisteme de apărare aeriană și rachete care erau destinate inițial Ucrainei, inclusiv muniție pentru bateriile Patriot.

La o reuniune organizată în aprilie cu susținătorii Kievului, un oficial de rang înalt din Pentagon a declarat că livrările prin programul PURL „vor continua conform planului”.

În același timp, reprezentanții Pentagonului au transmis că acționează „foarte, foarte strict în cadrul legii” pentru a putea reface stocurile trimise Ucrainei, fără însă să ofere un termen concret pentru reaprovizionare.

Zelenski: „Nu putea fi mai grav”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat public încă din 15 aprilie asupra deficitului critic de muniție pentru apărarea antiaeriană.

Într-un interviu acordat postului german ZDF, liderul de la Kiev a declarat că războiul din Orientul Mijlociu afectează direct capacitatea Ucrainei de a primi noi livrări de armament occidental.

„Avem o lipsă atât de mare acum încât nu putea fi mai gravă”, a spus Zelenski, referindu-se la interceptoarele necesare pentru sistemele Patriot.

Declarațiile vin în contextul în care Rusia continuă atacurile masive cu rachete balistice și drone asupra infrastructurii civile și militare din Ucraina, iar sistemele Patriot rămân printre puținele capabile să intercepteze rachetele balistice rusești.

