Metallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională

Metallica a ajuns în România pentru concertul mult așteptat care va avea loc pe Arena Națională din București, miercuri, pe 13 mai 2026. Lăsați pe aeroport de cele două avioane private, Bombardier Challenger 350, închiriate de la Net Jets, membrii formației au fost surprinși de Gândul imediat după aterizare, dar și în fața hotelului de 5 stele la care au fost cazați.

Metallica a ajuns în România. Cum au fost surprinși James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett și Robert Trujillo

Miercuri seara, începând cu ora 20:30, Arena Națională va găzdui concertul trupei Metallica. Marți după amiază, membrii trupei și o parte din staff au ajuns în România pentru a pune la punct micile detalii înainte de evenimentul de pe Arenă. James Hetfield a fost primul care a interacționat cu fotografii prezenți. Solistul trupei le-a zâmbit, după care a urcat în mașina care îl aștepta la aeroport.

Cel de al doilea avion privat i-a adus la București pe Lars Ulrich și Kirk Hammett

Trupa a ajuns la hotelul Corinthia din Capitală

La o oră după aterizare, Metallica a ajuns la hotelul de cinci stele din Capitală, Corinthia, situat pe Bulevardul Regina Elisabeta.

Accesul general la concert se va face începând cu ora 16:00. Care sunt regulile de acces și programul

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 16:00, doar pe bază de bilete sau invitații, prin punctele de acces: Bd. Basarabia, Str. Maior Ion Coravu, Bd. Pierre de Coubertin: Organizatorul concertului transmite că, pentru deținătorii de bilete Early Entry, accesul în complexul sportiv se va face începând cu ora 12:00, doar prin strada Maior Ion Coravu, urmând ca accesul în arenă să înceapă la ora 15:45.

Pentru evitarea posibilelor aglomerări, organizatorii recomandă ca participanții să țină cont de zona pentru care și-au achiziționat bilete și să facă accesul prin artera indicată. Potrivit comunicatului emis, jandarmii vor fi prezenți în zona desfăşurării evenimentului, dar şi pe traseele de afluire și defluire ale participanţilor la eveniment.

Jandarmeria a anunțat că vor fi adoptate măsuri specifice de control pirotehnic și antiterorist al autovehiculelor și persoanelor, pentru a preveni introducerea în arenă a obiectelor interzise.

„Precizăm faptul că, prin grija Societății de Transport București, programul de circulație al tuturor mijloacelor de transport în comun care defluiesc din zona stadionului va fi prelungit. Pentru informații suplimentare accesați link-ul: https://www.stb.ro/info. Organizatorul evenimentului informează că în zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, sprayuri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards. Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori”, anunță Jandarmeria Capitalei.

