Cancelarul Merz, primit cu huiduieli de sindicaliști în timp ce apără reforma pensiilor și măsurile de austeritate

Cancelarul german Friedrich Merz s-a confruntat marți cu o primire ostilă în timpul discursului său de la cel de-al 23-lea Congres Federal al Confederației Sindicatelor Germane din Berlin. Oamenii din sală l-au huiduit pe cancelarul german în timp e acesta încerca să apere reformele economice dureroase.

În timp ce se adresa oamenilor din sală, Friedrich merz a susținut că Germania nu mai poate menține prosperitatea fără a-și revizui economia și sistemul social. „Pur și simplu nu am reușit să ne modernizăm țara”, a spus Merz. „Prin urmare, Germania trebiue să se redreseze”.

Atmosfera din sală s-a înrăutățit când Merz a treuct la măsuri de austeritate și la iminentele reforme ale pensiilor. Cancelarul german promovează o agenda ambițioasă de reforme economice și vizează în special reorganizarea sistemului de pensii și reducerea costurilor în sănătate. Acesta a descries reforma pensiilor drept „cea mai grea piatră de încercare” a mandatului său. „Nimic din toate acestea nu este rea-voință din partea mea sau din partea guvernului federal”, a insistat el. „Este vorba de demografie și matematică.”

Polularitatea lui Merz este în scădere

Reacția negativă la declarațile lui merz vine în contextul în care popularitatea acestuia începe să scadă. Potrivit celui mai recent sondaj lunar DeutschlandTrend publicat pe 7 mai, doar 13% dintre germani spun că sunt mulțumiți de activitatea coaliției dintre conservatorii lui Merz și social-democrați.

Între timp, Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta, a depășit conservatorii lui Merz în mai multe sondaje naționale și a profitat de frustrarea cauzată de stagnarea economică, creșterea prețurilor la energie și reformele nepopulare. Consecințele conflictului din Iran și amenințările președintelui american Donald Trump cu tarife vamale nu au făcut decât să agraveze problemele economice ale Germaniei, forțând guvernul să își reducă previziunile economice.

