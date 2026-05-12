Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”

Bianca Dogaru
Oana Gheorghiu a prezentat situația critică de la Electrocentrale Craiova, unde România a pierdut definitiv o finanțare europeană de 162 de milioane de euro. Suma a fost disponibilă prin PNRR pentru construcția unei centrale pe gaz, însă proiectul a eșuat pentru că licitațiile au fost anulate.

Oana Gheorghiu. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„În 2023, România avea șansa să primească GRATIS, prin PNRR, 162 de milioane de euro pentru o centrală nouă, modernă, pe gaz la Craiova. Bani europeni, nerambursabili. Trebuiau organizate licitațiile, trebuia începută construcția și trebuiau respectate termenele. Licitațiile au fost anulate și niciun constructor nu a vrut să își asume proiectul în condițiile create. România a pierdut finanțarea de 162 milioane Euro,” a transmis aceasta pe Facebook

Managementul politic a dus compania în insolvență

Gheorghiu acuză că Electrocentrale Craiova a ajuns într-un blocaj financiar sub conducerea unei directoare numite politic în anul 2024.

„Conducerea companiei a fost preluată în 2024 de o directoare numită politic, fără experiență tehnică directă în energie. Sub managementul politic, compania s-a prăbușit financiar, a pierdut finanțarea europeană, a acumulat datorii uriașe și a ajuns în insolvență (decembrie 2025).”

Oameni rămași fără căldură din cauza datoriilor

Mai mult, Oana Gheorghiu subliniază că statul român a primit o penalizare suplimentară de 596 de milioane de lei pentru că unitatea nu a cumpărat la timp certificatele de emisii de gaze cu efect de seră.

„În plus, deoarece compania nu a cumpărat la timp certificatele obligatorii de emisii de gaze cu efect de seră, statul român a primit o penalizare de 596 milioane Lei (aproape 120 milioane Euro) care va trebui plătită, în final, tot de noi. Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite.”

