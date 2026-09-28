INS: Managerii din toate sectoarele economice estimează că prețurile vor crește în următoarele luni

Managerii din comerțul cu amănuntul se așteaptă ca prețurile să continue să crească în perioada septembrie-noiembrie, în timp ce cifra de afaceri din magazine ar urma să rămână relativ stabilă, informează INS. Totodată, în sectorul comerţului cu amănuntul se anticipează o creştere moderată a numărului de salariaţi, în timp ce în industria prelucrătoare este prognozată o scădere uşoară.

„Managerii din toate sectoarele economice aferente cercetării statistice estimează o relativă stabilitate a activităţii economice. În sectorul comerţului cu amănuntul se anticipează o creştere moderată a numărului de salariaţi; se estimează creştere a preţurilor în sectoarele industriei prelucrătoare, construcţii şi comerţul cu amănuntul”, arată, luni, INS într-un comunicat de presă.

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Industria prelucrătoare

Managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de -1%.

În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează scădere moderată, cu un sold conjunctural de -6%.

Prețurile produselor industriale sunt așteptate să înregistreze creștere, indicată printr-un sold conjunctural de +21%.

Construcţii

În ceea ce privește volumul producției în sectorul construcțiilor, se prognozează relativă stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunctural -5%).

Managerii prevăd relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural -1 %).

Se așteaptă ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o tendință ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +33%.

Comerţ cu amănuntul

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -1%.

Angajatorii anticipează, în ceea ce privește forța de muncă, creștere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural +7%).

Majorări de preţuri sunt estimate de 33% dintre respondenți, iar scăderi de doar 1%, soldul conjunctural de +32% indicând creștere.

Servicii

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică relativă stabilitate, sold conjunctural -3%.

De asemenea, numărul salariaților este prognozat să rămână relativ stabil (sold conjunctural -4%).

Prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor se anticipează că vor urma să crească moderat, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +14%.

FOTO: Envato