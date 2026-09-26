Prima pagină » Știri politice » VIDEO | Siegfried Mureșan, prins cu „copiuțe”. Premierul desemnat promite salarii și pensii mai mari, dar nu știe ce valoare au salariul minim și pensia minimă în România. Cum s-a încurcat complet la rata inflației

VIDEO | Siegfried Mureșan, prins cu „copiuțe”. Premierul desemnat promite salarii și pensii mai mari, dar nu știe ce valoare au salariul minim și pensia minimă în România. Cum s-a încurcat complet la rata inflației

Flavius Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Ulterior, în timpul conferinței de presă, europarlamentarul a primit o întrebare despre valoarea la care ar trebui să ajungă pensiile în anul 2027, în contextul în care majorarea acestora este prevăzută în proiectul său. De asemenea, a fost rugat să precizeze care este valoarea actuală a salariului minim și a pensiei minime în România. Mureșan a evitat, în mod evident, un răspuns pe cifre, motiv pentru care reporterul a insistat. După mai multe tentative de a ocoli răspunsul, timp în care își îndrepta privirea spre pupitrul unde avea telefonul mobil, liberalul a precizat, până la urmă, o valoare aproximativă a salariului minim. Mai apoi, a oferit un răspuns eronat la întrebarea despre rata inflației folosită pentru indexarea pensiilor.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Reporterul i-a adresat de cinci ori întrebarea despre salariul minim și pensia minimă lui Siegfried Mureșan până când acesta a oferit un răspuns

După ce i-a fost adresată prima întrebare cu privire la valoarea salariului minim și a pensiei minime în România, premierul desemnat a vorbit despre așa-numitele „ordonanțe trenuleț” pe care guvernele le decid la sfârșitul fiecărui an și despre necesitatea menținerii stabilității fiscal-bugetare.

În momentul în care era evident faptul că europarlamentarul evită un răspuns concret, pe cifre, cu privire la valoarea acestora, reporterul i-a adresat din nou întrebarea. Mureșan a oferit, în mare parte, același răspuns și a explicat că Executivul său își propune să indexeze pensiile și salariile, așa cum este specificat în programul de guvernare.

Reporterul a insistat, iar premierul desemnat a început să facă pauze de vorbire, timp în care își îndrepta privirea spre pupitrul de la care vorbea. Într-un final, a precizat cifra aproximativă de 4.300 de lei brut în cazul salariului minim. Concret, de la data de 1 iulie 2026, salariul minim brut în România este de 4.325 de lei.

„Exact asta vom face și noi acum. La finalul anului, vom indexa pensiile și salariile, cât mai rapid. Ne propunem să avem o creștere a pensiilor și o creștere a salariilor cât de curând posibil, în următoarele luni. După cum v-am spus, la legea bugetului de stat, vom evalua… Salariul minim și pensia minimă vor crește conform rata inflației și vom avea… creșteri în perioada imediat următoare… Salariul minim brut în România este, în momentul de față, în jur de 4.300 de lei, adică în jur de 2.600-2.700 de lei net”, a răspuns Siegfried Mureșan.

Sursa foto: Mediafax

Premierul desemnat a greșit răspunsul cu privire la rata inflației folosită la indexarea pensiilor

După ce a precizat valoarea aproximativă a salariului minim brut, reporterul a insistat și pe întrebarea cu privire la valoarea pensiei minime. Scenariul anterior s-a repetat, întrucât premierul desemnat a început să vorbească despre modul în care își propune „să corecteze inechitățile”, pentru ca, mai apoi, după încă o privire aruncată spre pupitru, să precizeze cifra exactă de 1.281 de lei.

„Pensia minimă este mai puțin. Pensia minimă în România este… este mai puțin decât salariul minim și ceea ce îmi doresc este să corectăm… să corectăm inechitățile din sistemul de pensii și salarii. Faptul că au existat judecători care au avut, în România, pensii mai mari decât salariile a fost un lucru incorect. Pensia minimă este 1.281 de lei, ca să fim specifici”, a declarat europarlamentarul.

Totodată, Siegfried Mureșan a fost întrebat și despre rata inflației care ar urma să fie luată în calcul pentru indexare. Liberalul a precizat cifra de 6,2% și nu a ezitat să puncteze faptul că aceasta a coborât de la 10%.

Reporterul i-a atras atenția că este vorba de indicatorul prevăzut de lege pentru indexarea pensiilor, nu de rata curentă a inflației, însă premierul desemnat a insistat pe cifra de 6,2%.

Legea pensiilor prevede un mecansim care ia în calcul rata medie anuală a inflației din anul calendaristic anterior și valoarea de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. În 2025, rata medie anuală a inflației s-a situat la 7,3%, potrivit datelor confirmate de reprezentanții Institutului Național de Statistică (INS).

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ATAC Florin Manole desființează programul PNL pentru domeniul Muncii. „Este jenant pentru trei partide. Propune ca obiective jaloane PNRR deja închise”
16:22
Florin Manole desființează programul PNL pentru domeniul Muncii. „Este jenant pentru trei partide. Propune ca obiective jaloane PNRR deja închise”
REACȚIE Elena Lasconi susține că partidele s-au transformat în grupuri de interese și indică „sistemul” drept responsabil pentru anularea alegerilor prezidențiale
15:57
Elena Lasconi susține că partidele s-au transformat în grupuri de interese și indică „sistemul” drept responsabil pentru anularea alegerilor prezidențiale
FLASH NEWS Reporterul Gândul l-a întrebat pe Siegfried Vasile Mureșan ce înțelege prin „partid extremist”. Cum a răspuns premierul desemnat
15:48
Reporterul Gândul l-a întrebat pe Siegfried Vasile Mureșan ce înțelege prin „partid extremist”. Cum a răspuns premierul desemnat
FLASH NEWS Tanczos Barna vorbește despre următoarea nominalizare chiar la lansarea programului de guvernare a lui Siegfried Mureșan
15:39
Tanczos Barna vorbește despre următoarea nominalizare chiar la lansarea programului de guvernare a lui Siegfried Mureșan
FLASH NEWS Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan vor fi audiați luni și marți în comisiile din Parlament. Votul în plen va avea loc miercuri. Programul complet
15:17
Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan vor fi audiați luni și marți în comisiile din Parlament. Votul în plen va avea loc miercuri. Programul complet
FLASH NEWS Siegfried Vasile Mureșan susține că fiecare minister va avea cel mult 3 secretari de stat
15:02
Siegfried Vasile Mureșan susține că fiecare minister va avea cel mult 3 secretari de stat
Mediafax
Testul DE FOC al premierului desemnat: Ce s-a întâmplat când jurnaliștii i-au cerut cifre CONCRETE
Digi24
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Cancan.ro
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
Prosport.ro
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
Adevarul
Boala care și-a dublat numărul de cazuri în România în 10 ani. Testarea recomandată chiar înainte de 55 de ani
Mediafax
Imagini HALUCINANTE cu o dronă zburătoare. Ce a pățit un câine surprins pe stradă
Click
Are 90 de ani și încă urcă pe podium. Povestea incredibilă a culturistului care refuză să se retragă
Digi24
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
Cancan.ro
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
Ce se întâmplă doctore
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Peter Kürten, „Vampirul din Düsseldorf”
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?!
Mediafax Spania
OUĂLE SE SCUMPESC! Prețul lor explodează dintr-un motiv neașteptat!
FLASH NEWS Aterizare de urgență la Otopeni: Un avion cu sute de pasageri ar fi lovit o pasăre în timpul zborului
16:23
Aterizare de urgență la Otopeni: Un avion cu sute de pasageri ar fi lovit o pasăre în timpul zborului
FLASH NEWS Urmărire în Mangalia: Un șofer fără permis și cu 0,80 mg/l alcool în aerul expirat a încercat să scape de polițiști, intrând cu mașina pe plajă
15:59
Urmărire în Mangalia: Un șofer fără permis și cu 0,80 mg/l alcool în aerul expirat a încercat să scape de polițiști, intrând cu mașina pe plajă
VIDEO Aeroportul din Catania își suspendă zborurile din cauza erupției vulcanului Etna
15:57
Aeroportul din Catania își suspendă zborurile din cauza erupției vulcanului Etna
VIDEO Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Franța. Sute de mii de oameni sunt așteptați la Liturghia din Paris
15:22
Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Franța. Sute de mii de oameni sunt așteptați la Liturghia din Paris
VIDEO Explozie în centrul Atenei. Șase persoane au murit, după prăbușirea unei clădiri
14:59
Explozie în centrul Atenei. Șase persoane au murit, după prăbușirea unei clădiri
REACȚIE Alexandru Rogobete cere plecarea urgentă a lui Horațiu Moldovan de la șefia Casei Naționale de Sănătate. Ce îl nemulțumește pe fostul ministru al Sănătății
14:56
Alexandru Rogobete cere plecarea urgentă a lui Horațiu Moldovan de la șefia Casei Naționale de Sănătate. Ce îl nemulțumește pe fostul ministru al Sănătății

Cele mai noi

Trimite acest link pe