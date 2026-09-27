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Siegfried Mureșan, declarație suspectă despre Ilie Bolojan. Premierul desemnat spune că premierul demis „va mai face multe lucruri bune pentru România în următorii ani”, deși nu l-a inclus pe lista membrilor din Cabinetul său. Unde apare controversa în cazul vicepremierilor

Flavius Niculescu
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a făcut vineri, 25 septembrie, o declarație controversată despre Ilie Bolojan, premierul demis în urmă cu aproape cinci luni. Cu o zi înainte de depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri la Parlament, liberalul a lăudat activitatea șefului din fostul Guvern cu puteri depline și a precizat că „este convins” că acesta „va mai face multe lucruri bune pentru România, indiferent de poziția pe care o ocupă în stat”. Declarația a apărut cu doar câteva ore înainte ca europarlamentarul să prezinte lista finală a celor 16 miniștri care vor face parte din Executivul său – dacă acesta va primi votul de învestitură – listă pe care nu se regăsește și numele lui Bolojan. Totuși, mai multe surse politice au susținut că liderul PNL ar fi fost propus pentru a fi unul dintre cei trei vicepremieri, lucru care, în cele din urmă, nu s-a întâmplat.

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„Nu vor mai fi vicepremieri care să nu facă nimic, care să ia doar ordine” / „Apreciez lucrurile bune pe care domnul Bolojan le-a făcut în România”

În cazul în care Guvernul Mureșan va primi cele minimum 233 de voturi necesare pentru a fi învestit de Parlament, noul Executiv al României va avea în componență trei vicepremieri, câte unul din partea fiecărui partid al coaliției.

Este vorba de Mircea Abrudean (PNL), care va fi și ministru al Afacerilor Interne, de Radu Miruță (USR), căruia îi revine și Ministerul Apărării Naționale, și de Tanczos Barna (UDMR), care va ocupa și funcția de minsitru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Nu vor mai fi vicepremieri care să nu facă nimic, care să ia doar ordine de la partide. Fiecare vicepremier va conduce un minister și va avea de lucru. Am spus că nu confirm și nu infirm (n.r. – dacă Ilie Bolojan va fi vicepremier în Guvernul meu).

Despre domnul Bolojan vă pot spune că apreciez mult lucrurile bune pe care le-a făcut în România în ultimii ani. Le vedem cu toții, la Oradea, la Bihor și le-am văzut în Guvernul României. Sunt convins că va mai face multe lucruri bune pentru România în următorii ani, indiferent de poziția pe care o ocupă în statul român”, a declarat Siegfried Mureșan cu câteva ore înainte de a prezenta lista finală a miniștrilor.

Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan | Sursa foto: Facebook

Mureșan îl laudă pe Bolojan, dar critică „numărul mare” de vicepremieri din Guvernele precedente / Guvernul Bolojan a pornit la drum cu cinci

Siegfried Mureșan afirmă că, în Executivul său, nu vor mai fi vicepremieri care „să nu facă nimic și care să ia doar ordine de la partide”. Liberalul mai spune că numărul acestora a fost redus la trei și că toți „vor avea de lucru”.

Declarația apare în contextul în care Guvernul condus de același Ilie Bolojan căruia europarlamentarul îi recunoaște meritele a pornit la drum cu nu mai puțin de cinci vicepremieri. În total au fost șapte persoane care au ocupat funcția de vicepremier, într-o anumită perioadă de timp. Patru dintre acestea încă au statutul de viceprim-ministru interimar.

  • Cătălin Predoiu (PNL): 23 iunie 2025 – prezent
  • Tanczos Barna (UDMR): 23 iunie 2025 – prezent
  • Oana Gheorghiu (PNL): 30 octombrie 2025 – prezent
  • Radu Miruță (USR): 23 decembrie 2025 – prezent
  • Marian Neacșu (PSD): 23 iunie 2025 – 25 aprilie 2026
  • Ionuț Moșteanu (USR): 23 iunie 2025 – 28 noiembrie 2025
  • Dragoș Anastasiu (independent): 23 iunie 2025 – 27 iulie 2025

Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan | Sursa foto: Mediafax

Pe ce își bazează Mureșan convingerea că Bolojan va mai face multe lucruri bune pentru România, deși nu l-a inclus în Cabinetul său

Înainte ca premierul desemnat să prezinte lista oficială a celor 16 miniștri care vor face parte din Guvernul său, mai multe surse politice susțineau că numele lui Ilie Bolojan se regăsește în categoria viceprim-miniștrilor.

Totuși, în ciuda zvonurilor, liderul liberalilor nu este inclus în Cabinetul lui Siegfried Mureșan și nu va ocupa nicio funcție de conducere în noul Executiv. Pe de altă parte, europarlamentarul a afirmat, în repetate rânduri, că își dorește să continue „reformele începute de Ilie Bolojan” – aspect care reiese și din programul său de guvernare.

Mai nou, Mureșan spune că premierul demis „va mai face multe lucruri bune pentru România, indiferent de poziția pe care o va ocupa în stat”. La momentul actual, în afară de funcția de prim-ministru interimar, Bolojan mai este președinte al Partidului Național Liberal și senator de Bihor.

Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan | Sursa foto: Mediafax

Mureșan, pregătit să ducă mai departe moștenirea lui Bolojan / „Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea”

„Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de „austeritate”.

Vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți”, este unul dintre mesajele transmise de Siegfried Mureșan cu privire la activitatea premierului demis.

Siegfried Mureșan | Sursa foto: Mediafax

Miniștrii propuși vor fi audiați luni și marți în comisiile din Parlament. Votul în plen va avea loc miercuri

Candidații propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru viitorul Guvern vor fi audiați luni, 28 septembrie, și marți, 29 septembrie, în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului. Audierile încep luni, la ora 12:00, iar votul de învestitură pentru Cabinetul Mureșan este programat miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00.

Programul complet, cu intervalul orar alocat fiecărui ministru propus, poate fi consultat AICI.

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