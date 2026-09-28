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Alegeri anticipate pentru Primăria Cracoviei: cine e independentul care a câștigat primul tur și o înfruntă în finală pe candidata susținută de Tusk? Naționaliștii au ratat turul doi

Alegeri anticipate pentru Primăria Cracoviei: cine e independentul care a câștigat primul tur și o înfruntă în finală pe candidata susținută de Tusk? Naționaliștii au ratat turul doi
Łukasz Gibała (Centru) - Foto: Facebook/Łukasz Gibała
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Surpriză de proporții după alegerile anticipate din Polonia pentru Primăria Cracoviei: independentul Łukasz Gibała a câștigat primul tur al scrutinului, cu 36,6%, și o va înfrunta în finală pe Monika Piątkowska, susținută de premierul Donald Tusk. Candidatul naționaliștilor PiS s-a clasat abia pe locul trei, potrivit exit-poll-ului Ipsos.

Candidatul independent Łukasz Gibała a produs surpriza primului tur al alegerilor anticipate pentru Primăria Cracoviei, al doilea oraș ca mărime din Polonia. El s-a clasat detașat pe primul loc și se va confrunta, pe 11 octombrie, cu senatoarea Monika Piątkowska, candidata susținută de Coaliția Civică a premierului Donald Tusk, potrivit Politico.eu.

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Potrivit sondajului la ieșirea de la urne realizat de Ipsos, Gibała a obținut 36,6% din voturi, în timp ce Piątkowska a fost creditată cu 24,4%. Cum niciunul dintre candidați nu a depășit pragul de 50%, alegerea viitorului primar va fi decisă în turul al doilea.

Łukasz Gibała - Foto: Facebook/Łukasz Gibała

Łukasz Gibała – Foto: Facebook/Łukasz Gibała

Rezultatul reprezintă și o înfrângere pentru opoziția de dreapta, care spera să transforme scrutinul într-o demonstrație a pierderii de popularitate a taberei lui Tusk. Michał Drewnicki, candidatul partidului conservator Lege și Justiție (PiS), s-a clasat pe locul al treilea, cu 19,6%, potrivit exit-poll-ului, și ratează astfel finala.

Un test important pentru Donald Tusk înaintea alegerilor din 2027

Miza scrutinului depășește cu mult granițele Cracoviei, un oraș cu aproximativ 800.000 de locuitori. Alegerile au fost privite ca un test pentru Coaliția Civică și pentru premierul Donald Tusk înaintea alegerilor parlamentare din toamna anului 2027.

Donald Tusk / FOTO – Profimedia

Tabăra premierului încearcă să recucerească primăria după ce Aleksander Miszalski, fostul edil susținut de Coaliția Civică, a fost demis în urma referendumului desfășurat în luna mai.

Revocarea lui Miszalski fusese prezentată de PiS și de formațiunile de extremă dreapta drept dovada unei erodări a sprijinului pentru guvernul lui Tusk. Fostul primar se confruntase cu o opoziție locală tot mai puternică, inclusiv pe tema zonei de transport ecologic introduse în Cracovia.

Adversarii Coaliției Civice încearcă acum să reproducă scenariul și la Varșovia, unde există demersuri pentru organizarea unui referendum care să-l vizeze pe primarul Rafał Trzaskowski, unul dintre cei mai importanți politicieni ai taberei lui Tusk.

Calificarea Monikăi Piątkowska în turul al doilea îi oferă premierului șansa de a recupera Cracovia, însă diferența de peste 12 puncte procentuale înregistrată în primul tur în favoarea lui Gibała arată că lupta rămâne dificilă.

Gibała încearcă din nou să cucerească Primăria Cracoviei

Pentru Łukasz Gibała, scrutinul reprezintă o nouă șansă de a obține funcția pe care a ratat-o la limită în 2024. Atunci, candidatul independent a pierdut în fața lui Aleksander Miszalski la o diferență de numai câteva mii de voturi.

Łukasz Gibała - Foto: Facebook/Łukasz Gibała

Łukasz Gibała – Foto: Facebook/Łukasz Gibała

Ecuația turului secund va depinde acum și de redistribuirea voturilor candidaților eliminați. Declarațiile făcute anterior de unele dintre partidele care se opun coaliției guvernamentale indică posibilitatea ca acestea să-l susțină pe Gibała în confruntarea cu Piątkowska.

Deși dreapta și extrema dreaptă nu au reușit să-și trimită candidatul în finala de la Cracovia, situația la nivel național rămâne mult mai complicată pentru Donald Tusk. Sondajele indică posibilitatea ca PiS și formațiunile din dreapta radicală să poată forma o majoritate după alegerile parlamentare din 2027.

Prezența la urne în primul tur al alegerilor anticipate din Cracovia a fost de 41,9%.

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