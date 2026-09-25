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Siegfried Mureșan prezintă lista completă a miniștrilor alături de care își formează Guvernul. Câți au fost și subalternii lui Bolojan. Câte ministere îi revin fiecărui partid

Flavius Niculescu
Siegfried Mureșan prezintă lista completă a miniștrilor alături de care își formează Guvernul. Câți au fost și subalternii lui Bolojan. Câte ministere îi revin fiecărui partid
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan și-a prezentat vineri, 25 septembrie, lista completă de miniștri care vor face parte din Guvernul său, în cazul în care acesta va fi învestit de Parlament. Dintre cele 16 ministere, șapte sunt ale PNL, cinci ale USR, trei ale UDMR, iar unul dintre ele îi revine unui ministru independent. Este vorba de Ministerul Justiției, care va fi condus de fosta judecătoare Andrea Chiș, susținută de toate cele trei partide. De asemenea, câte un ministru de la fiecare partid va ocupa și funcția de viceprim-ministru.

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Mai mult de jumătate din miniștrii lui Siegfried Mureșan au fost și în Guvernul demis al lui Bolojan

Europarlamentarul a anunțat, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, lista oficială a celor 16 miniștri care vor face parte din următorul Executiv cu puteri depline, în cazul în care va trece de votul Parlamentului.

Pe lângă cele 16 nume, Mureșan a menționat și persoana care va ocupa funcția de Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Este vorba de inginerul Dan Reșitnec, din partea USR.

  1. Ministerul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)
  2. Minsiterul Apărării Național și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)
  3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tanczos Barna (UDMR)
  4. Ministerul Justiției: Andrea Chiș (independentă)
  5. Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)
  6. Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)
  7. Ministerul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)
  8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)
  9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)
  10. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)
  11. Minsiterul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)
  12. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)
  13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)
  14. Ministerul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)
  15. Ministerul Culturii: Bulcsu Koppany Ötvös (UDMR)
  16. Ministerul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)
  17. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)

În afară de Mircea Abrudean, Cătălin Drulă, Andrea Chiș, Raluca Turcan, Sebastian Burduja, Bulcsu Koppany Ötvös și Dan Retișnesc, toți au făcut parte, într-o formă sau alta, din Guvernul condus de Ilie Bolojan și demis la începutul lunii mai.

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