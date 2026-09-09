Prima pagină » Z » Deficitul comercial al României scade ușor. Cu cât importăm mai mult decât exportăm. Ultimele date de la Institutul Național de Statistică

Deficitul comercial al României scade ușor. Cu cât importăm mai mult decât exportăm. Ultimele date de la Institutul Național de Statistică

Elena Popescu
Deficitul comercial al României scade ușor. Cu cât importăm mai mult decât exportăm. Ultimele date de la Institutul Național de Statistică
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deficitul comercial al României scade ușor, potrivit ultimului raport publicat de Institutul Național de Statistică.

România a importat bunuri în valoare de peste 77,5 miliarde de euro în primele șapte luni din 2026, în timp ce exporturile s-au ridicat la 58,27 miliarde de euro. Diferența a dus deficitul balanței comerciale la aproape 19,3 miliarde de euro, potrivit INS.

În luna iulie, exporturile României au însumat 9,247 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 12,069 miliarde de euro. Astfel, într-o singură lună, deficitul comercial s-a ridicat la 2,8 miliarde de euro. Comparativ cu iulie 2025, exporturile au crescut cu 4,1%, iar importurile cu 4,2%.

Deficit de 19,27 miliarde de euro de la începutul anului

În perioada ianuarie–iulie 2026, România a exportat bunuri în valoare de 58,269 miliarde de euro și a importat de 77,546 miliarde de euro. Exporturile au avansat cu 3,1% față de primele șapte luni din 2025, în timp ce importurile au crescut cu 2%. Deficitul comercial rezultat a fost de 19,276 miliarde de euro, cu 214,7 milioane de euro, (1,1%) față de aceeași perioada a anului trecut.

Mașinile și echipamentele de transport domină comerțul României

Datele INS arată că mașinile și echipamentele de transport continuă să aibă cea mai mare pondere în schimburile comerciale: 46,2% din exporturi și 36,7% din importuri. Alte produse manufacturate reprezintă 26,9% din exporturi și 27,5% din importuri.

România a exportat mașini și echipamente de transport de aproape 26,95 miliarde de euro, dar a importat produse din aceeași categorie de aproximativ 28,47 miliarde de euro.

Un dezechilibru mult mai mare apare în cazul produselor chimice și produselor derivate. Exporturile din această categorie au fost de circa 3,48 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 11,62 miliarde de euro.

Puteți vedea raportul INS integral AICI.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Petrișor Peiu analizează rezultatele înregistrate la testarea PISA. „Școala românească nu poate asigura o performanță comparabilă cu media europeană”
10:35
Petrișor Peiu analizează rezultatele înregistrate la testarea PISA. „Școala românească nu poate asigura o performanță comparabilă cu media europeană”
FLASH NEWS Șefii Complexului Energetic Oltenia ar fi încasat indemnizații de 3 milioane de lei într-un an cu pierderi de 220 de milioane de euro
10:32
Șefii Complexului Energetic Oltenia ar fi încasat indemnizații de 3 milioane de lei într-un an cu pierderi de 220 de milioane de euro
RĂZBOI Atac cu drone ucrainene asupra Novorossiysk-ului, orașul-port rusesc la Marea Neagră. Un terminal petrolier strategic, în flăcări
10:23
Atac cu drone ucrainene asupra Novorossiysk-ului, orașul-port rusesc la Marea Neagră. Un terminal petrolier strategic, în flăcări
Gândul de Vreme ANM anunță temperaturi deosebit de ridicate în mai multe județe. A fost emis cod galben. Cum va fi vremea în București
10:20
ANM anunță temperaturi deosebit de ridicate în mai multe județe. A fost emis cod galben. Cum va fi vremea în București
ANALIZA de 10 După victoria AfD, Friedrich Merz trăiește politic din „timp împrumutat”. The Guardian: Nu este clar dacă și pentru cât timp își poate menține propria coaliție unită și se poate agăța de funcția de cancelar
10:00
După victoria AfD, Friedrich Merz trăiește politic din „timp împrumutat”. The Guardian: Nu este clar dacă și pentru cât timp își poate menține propria coaliție unită și se poate agăța de funcția de cancelar
EXTERNE Bosnia a anunțat retragerea unor diplomați din Serbia după ce autoritățile de la Belgrad l-au înmormântat pe Ratko Mladic cu onoruri militare
09:44
Bosnia a anunțat retragerea unor diplomați din Serbia după ce autoritățile de la Belgrad l-au înmormântat pe Ratko Mladic cu onoruri militare
Mediafax
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
Pleci în afara UE? Cât te poate costa internetul pe telefon și cum eviți facturile uriașe. Ghid eSIM pe destinații în 2026
Click
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Ce problemă de sănătate are What’s Up: „Trăiesc aşa de 28 de ani, aşa m-am născut, sunt împăcat cu această idee”! Artistul participă la „Asia Express” alături de soția lui, Micky
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum! Peste 100 de impulsuri gigantice într-o singură oră
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Unde este mai ușor să te angajezi în 2026? Ghidul pieței muncii și domeniile „Zonă Verde”
FLASH NEWS Avertismentul unui expert mondial în demascarea deepfake-urilor: imaginile false făcute cu AI, aproape indetectabile: „Suntem terminați”
09:40
Avertismentul unui expert mondial în demascarea deepfake-urilor: imaginile false făcute cu AI, aproape indetectabile: „Suntem terminați”
FLASH NEWS Producția de la Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din sud-estul Europei, blocată din nou. Ce se întâmplă cu restanțele salariale
09:40
Producția de la Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din sud-estul Europei, blocată din nou. Ce se întâmplă cu restanțele salariale
VIDEO Ion Cristoiu: Până în 2028, vom avea două guverne – Unul la Palatul Victoria și unul la Palatul Parlamentului
09:00
Ion Cristoiu: Până în 2028, vom avea două guverne – Unul la Palatul Victoria și unul la Palatul Parlamentului
CONTROVERSĂ SUA și Europa, prinse într-o capcană conceptuală. Cum este alimentată ambiția lui Putin de slăbiciunile Occidentului
09:00
SUA și Europa, prinse într-o capcană conceptuală. Cum este alimentată ambiția lui Putin de slăbiciunile Occidentului
RELIGIE Sărbătoare importantă astăzi, 9 septembrie 2026. Ce sfinții sunt prăznuiți în calendarul ortodox
08:59
Sărbătoare importantă astăzi, 9 septembrie 2026. Ce sfinții sunt prăznuiți în calendarul ortodox
INCIDENT Groapa uriașă în fața casei deținută de Nicolas Cage în Malibu. Surparea a provocat o scurgere de gaze
08:48
Groapa uriașă în fața casei deținută de Nicolas Cage în Malibu. Surparea a provocat o scurgere de gaze

Cele mai noi

Trimite acest link pe