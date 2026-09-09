Deficitul comercial al României scade ușor, potrivit ultimului raport publicat de Institutul Național de Statistică.

România a importat bunuri în valoare de peste 77,5 miliarde de euro în primele șapte luni din 2026, în timp ce exporturile s-au ridicat la 58,27 miliarde de euro. Diferența a dus deficitul balanței comerciale la aproape 19,3 miliarde de euro, potrivit INS.

În luna iulie, exporturile României au însumat 9,247 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 12,069 miliarde de euro. Astfel, într-o singură lună, deficitul comercial s-a ridicat la 2,8 miliarde de euro. Comparativ cu iulie 2025, exporturile au crescut cu 4,1%, iar importurile cu 4,2%.

Deficit de 19,27 miliarde de euro de la începutul anului

În perioada ianuarie–iulie 2026, România a exportat bunuri în valoare de 58,269 miliarde de euro și a importat de 77,546 miliarde de euro. Exporturile au avansat cu 3,1% față de primele șapte luni din 2025, în timp ce importurile au crescut cu 2%. Deficitul comercial rezultat a fost de 19,276 miliarde de euro, cu 214,7 milioane de euro, (1,1%) față de aceeași perioada a anului trecut.

Mașinile și echipamentele de transport domină comerțul României

Datele INS arată că mașinile și echipamentele de transport continuă să aibă cea mai mare pondere în schimburile comerciale: 46,2% din exporturi și 36,7% din importuri. Alte produse manufacturate reprezintă 26,9% din exporturi și 27,5% din importuri.

România a exportat mașini și echipamente de transport de aproape 26,95 miliarde de euro, dar a importat produse din aceeași categorie de aproximativ 28,47 miliarde de euro.

Un dezechilibru mult mai mare apare în cazul produselor chimice și produselor derivate. Exporturile din această categorie au fost de circa 3,48 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 11,62 miliarde de euro.

Puteți vedea raportul INS integral AICI.