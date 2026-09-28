Siegfried Mureșan explică de ce a ezitat să răspundă cât sunt salariul și pensia minimă: Mi-am dat seama că jurnaliștii aveau o întrebare legitimă

Premierul desemnat a explicat astăzi de ce nu a răspuns imediat atunci când a fost întrebat, într-o conferință de presă, care este valoarea salariului minim și a pensiei minime. El susține că abia în timpul răspunsului și-a dat seama că jurnaliștii îi cereau, de fapt, cifrele concrete. Siegfried Mureșan a povestit și că, aseară, în timp ce alimenta mașina, a memorat prețul motorinei gândindu-se că ar putea fi întrebat despre asta.

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Mureșan explică de ce a ezitat să ofere cifre

Premierul desemnat a afirmat că evită, în general, să facă estimări și a dat ca exemplu costurile necesare unei familii cu doi copii.

„Întotdeauna, cu estimări, am fost extrem de precaut. Sigur, coșul mediu pentru o familie cu doi copii, spun instituțiile de statistică, e firesc să fie în jur de 11.000 de lei, dar întotdeauna am ezitat să fac astfel de evaluări”, a declarat Mureșan.

El a amintit momentul în care jurnaliștii l-au întrebat despre salariul minim și pensia minimă.

„Și după aceea, în timp ce vorbeam, mi-am dat seama că oamenii voiau să știe, jurnaliștii aveau o întrebare legitimă, cât e salariul minim, cât e pensia minimă, și de aceea, la un moment dat, le-am spus că salariul minim e 2.699 de lei net și pensia minimă 1.281 de lei net”, a declarat Mureșan.

Siegfried Mureșan: Poate mă întreabă cineva

Mureșan a povestit că, în seara precedentă, și-a alimentat mașina și a fost atent la prețurile afișate la pompă tocmai pentru a le putea spune în cazul în care ar fi fost întrebat.

„Da, apropos, aseară am pus motorină la mașină, era 10,91 lei, motorina, benzina 9,99, și m-am uitat și zic, măi, să țin minte că poate mă întreabă cineva mâine dimineață, cu cât am pus motorină aseară. 10,91 lei a fost la pompă”, a declarat Mureșan.

Cum a ezitat să răspundă premierul desemnat

Explicațiile vin după episodul de sâmbătă, când Siegfried Mureșan a fost întrebat în repetate rânduri despre valorile salariului minim și a pensiei minime.

Premierul desemnat nu a indicat cifrele de la primul răspuns, ci a vorbit inițial despre intenția viitorului Guvern de a majora pensiile și salariile și despre necesitatea păstrării stabilității fiscal-bugetare. După ce întrebarea a fost reluată, Mureșan a vorbit despre indexarea veniturilor și abia ulterior a oferit o valoare aproximativă pentru salariul minim.

„Salariul minim brut în România este în momentul de față în jur de 4.300 de lei, adică în jur de 2.600-2.700 de lei net”, a declarat Siegfried Mureșan.

Salariul minim brut este de 4.325 de lei, de la 1 iulie 2026, ceea ce înseamnă un venit net de 2.699 de lei. În cazul pensiei minime, după ce a afirmat inițial că aceasta este mai mică decât salariul minim, Mureșan a indicat suma de 1.281 de lei.