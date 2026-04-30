Sorin Grindeanu este dispus să demisioneze dacă nu trece moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu îmi dau demisia?”

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că este dispus să demisioneze, în cazul în care moțiunea împotriva premierului Bolojan nu va trece.

„Există viață și după ziua de marți. Dacă moțiunea nu trece, e un guvern cu șase miniștri. Se guvernează bine? Dacă moțiunea nu trece, o să facem o analiză. Dar lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu îmi dau demisia?”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3.

„Am am avut o discuție cu George Simion. Nu mi-a cerut absolut nimic”

„Nici măcar nu a fost o negociere. Am citit intenția lor de a depune moțiune de cenzură. Am avut o discuție cu George Simion să susținem o moțiune comună. Nu mi-a cerut absolut nimic. Evident în momentul în care vezi acest număr de semnături. Pot exista retrageri de voturi, dar astăzi nu exista emoții din acest punct de vedere”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: „Vom nominaliza un premier dacă asta e soluția”

„Suntem în situația în care așteptăm să vedem marți că trece această moțiune. Sunt un tip superstițios. PSD nu fuge de acest scenariu, vom nominaliza un premier dacă asta e soluția care se degajă în urma consultărilor. Dacă ai mei colegi vor hotărî acest lucru, nu am niciun fel de ezitare.

Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți. Mi-aș dori să se păstreze coaliția de până acum. (…) Această dorință a unor de a tăia toate punțile de dialog ne duce spre un joc închis.”, a mai declarat liderul PSD.

FOTO: Mediafax

