Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu este dispus să demisioneze dacă nu trece moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu îmi dau demisia?”

Sorin Grindeanu este dispus să demisioneze dacă nu trece moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu îmi dau demisia?”

Ruxandra Radulescu
Sorin Grindeanu este dispus să demisioneze dacă nu trece moțiunea:

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că este dispus să demisioneze, în cazul în care moțiunea împotriva premierului Bolojan nu va trece.

„Există viață și după ziua de marți. Dacă moțiunea nu trece, e un guvern cu șase miniștri. Se guvernează bine? Dacă moțiunea nu trece, o să facem o analiză. Dar lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu îmi dau demisia?”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3.

Sorin Grindeanu este dispus să demisioneze dacă nu trece moțiunea:

Sorin Grindeanu este dispus să demisioneze dacă nu trece moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu îmi dau demisia?”

„Am am avut o discuție cu George Simion. Nu mi-a cerut absolut nimic”

„Nici măcar nu a fost o negociere. Am citit intenția lor de a depune moțiune de cenzură. Am avut o discuție cu George Simion să susținem o moțiune comună. Nu mi-a cerut absolut nimic. Evident în momentul în care vezi acest număr de semnături. Pot exista retrageri de voturi, dar astăzi nu exista emoții din acest punct de vedere”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: „Vom nominaliza un premier dacă asta e soluția”

„Suntem în situația în care așteptăm să vedem marți că trece această moțiune. Sunt un tip superstițios. PSD nu fuge de acest scenariu, vom nominaliza un premier dacă asta e soluția care se degajă în urma consultărilor. Dacă ai mei colegi vor hotărî acest lucru, nu am niciun fel de ezitare.

Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți. Mi-aș dori să se păstreze coaliția de până acum. (…) Această dorință a unor de a tăia toate punțile de dialog ne duce spre un joc închis.”, a mai declarat liderul PSD.

FOTO: Mediafax

Mediafax
Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Click
O femeie de 44 de ani a trăit șocul vieții! A fost înșelată de soț cu una dintre angajate: „S-a întâmplat chiar sub nasul meu”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Află totul despre tipurile de alergii, care sunt simptomele și cum se pot trata (P)
CONTROVERSĂ Cine controlează „Transzilván”, podcastul acuzat că promovează agenda Fidesz în Transilvania
20:36
Cine controlează „Transzilván”, podcastul acuzat că promovează agenda Fidesz în Transilvania
INEDIT ANAF a vândut casa lui Marian Vanghelie, la licitație. Cât a încasat statul pe vila fostului edil de la sectorul 5
20:00
ANAF a vândut casa lui Marian Vanghelie, la licitație. Cât a încasat statul pe vila fostului edil de la sectorul 5
VIDEO Mugur Mihăescu, de la AUR, ridiculizează Guvernul Bolojan pentru vânzarile pe care le pregătește cu un clip care s-a viralizat rapid
19:44
Mugur Mihăescu, de la AUR, ridiculizează Guvernul Bolojan pentru vânzarile pe care le pregătește cu un clip care s-a viralizat rapid
ENERGIE După ani de zile în care a încercat să o interzică, UE capitulează și face fix invers: accelerează investițiile în energie nucleară
19:26
După ani de zile în care a încercat să o interzică, UE capitulează și face fix invers: accelerează investițiile în energie nucleară
RĂZBOI Trump a redenumit Strâmtoarea Ormuz după numele său în timp ce SUA pregătesc noi atacuri devastatoare asupra Iranului
18:30
Trump a redenumit Strâmtoarea Ormuz după numele său în timp ce SUA pregătesc noi atacuri devastatoare asupra Iranului
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 1 mai, de la ora 15.00
18:29
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 1 mai, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe