Sorin Grindeanu este dispus să demisioneze dacă nu trece moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu îmi dau demisia?”

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că este dispus să demisioneze, în cazul în care moțiunea împotriva premierului Bolojan nu va trece.
„Există viață și după ziua de marți. Dacă moțiunea nu trece, e un guvern cu șase miniștri. Se guvernează bine? Dacă moțiunea nu trece, o să facem o analiză. Dar lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu îmi dau demisia?”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3.
„Nici măcar nu a fost o negociere. Am citit intenția lor de a depune moțiune de cenzură. Am avut o discuție cu George Simion să susținem o moțiune comună. Nu mi-a cerut absolut nimic. Evident în momentul în care vezi acest număr de semnături. Pot exista retrageri de voturi, dar astăzi nu exista emoții din acest punct de vedere”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.
„Suntem în situația în care așteptăm să vedem marți că trece această moțiune. Sunt un tip superstițios. PSD nu fuge de acest scenariu, vom nominaliza un premier dacă asta e soluția care se degajă în urma consultărilor. Dacă ai mei colegi vor hotărî acest lucru, nu am niciun fel de ezitare.
Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți. Mi-aș dori să se păstreze coaliția de până acum. (…) Această dorință a unor de a tăia toate punțile de dialog ne duce spre un joc închis.”, a mai declarat liderul PSD.
Recomandarea autorului: