„Cred că va muri. Ce e așa rău?” Biologii marini critică misiunea de salvare a balenei „Timmy”, în timp ce milionarii o transportă în Marea Nordului

O operațiune de salvare uriașă, finanțată de doi milionari, a presupus transportul unei balene eșuate din Germania în apele Danemarcei – în ciuda faptului că experții au spus că animalul poate muri oricum, scrie Daily Mail.

Este vorba de „Timmy” (așa cum a botezat-o presa germană), o balenă cu cocoașă cu o lungime de 10 metri, care s-a proptit într-un banc de nisip în urmă cu o lună, pe coasta baltică a Germaniei.

Sănătatea balenei s-a deteriorat după ce a rămas captivă pe uscat.

Dar operațiunea dramatică de salvare a balenei Timmy – care va costa milioane de dolari, potrivit presei locale – a împărțit opiniile în două, biologii întrebându-se dacă au fost justificate eforturile scumpe de a salva animalul de 12 tone, cu o sănătate oricum precară.

„Cred că balena va muri oricum, foarte curând. Și mai întreb: Ce e așa rău în asta?”, a declarat Thilo Maack, biolog marin la Greenpeace.

„Da, animalele trăiesc, animalele mor. Acest animal este foarte, foarte, foarte bolnav. Și a decis să-și caute liniștea”.

„Puțin probabil să supraviețuiască…”

Balena a fost transportată cu un vas, marți, într-o ultimă încercare de a-i salva viața.

Vasul Fortuna B, care remorchează barja, a fost localizat între insulele daneze Langeland și Lolland, miercuri, în jurul orei locale 2 PM, potrivit VesselFinder. Oficialii spun că în două zile va ajunge în Marea Nordului.

„Dacă totul va merge bine, va ajunge în Marea Nordului în două zile. A trecut ce a fost mai rău”, spune Till Backhaus, ministrul mediului din Mecklenburg-Pomerania de Vest.

Încercările de salvare a mamiferului au fost criticate însă de IWC (International Whaling Commission), chiar „nerecomandate”: experții au spus că animalul „pare extrem de compromis” și e „puțin probabil să supraviețuiască” eforturilor de a-l muta în ape mai adânci.

Balena este letargică și plină de escare și părți dintr-o plasă de pescuit încă se mai află în gura animalului.

Încercarea de a salva animalul se traduce în „pură cruzime față de animale”, spune Burkard Baschek, directorul Muzeului de Oceanografie din Stralsund.

„O încercare de salvare… Nu se mai merită… a fost confirmat în mod repetat de colegii străini”, a avertizat acesta.

Isteria salvării lui Timmy

Misiunea de salvare a lui Timmy s-a transformat într-o isterie națională. Fanii animalului au preparat prăjituri în formă de balenă, au scris cântece pentru animal și s-au tatuat cu imaginea acestuia.

Ideea transportului cu barja a survenit după tentativa eșuată de a muta balena cu „perne gonflabile și pontoane”.

„Nu vă pot spune cât sunt de fericit”, spune Karin Walter-Mommert, unul dintre finanțatorii eforturilor de salvare.

„Vezi cum balena se luptă și vrea să trăiască. E minunat să știi că e în barjă și asta arată că Timmy merită efortul”.

Barja va călători prin nordul Danemarcei via strâmtoarea Skagerrak, spre Marea Nordului, unde balena va fi eliberată în apă, dacă o țin puterile.

Backhaus, care a aprobat misiunea, spune că s-a lucrat zi și noapte pentru salvarea animalului.

Ministrul a mai spus că balena s-a odihnit și a „vocalizat” marți noapte, semn că se simte mai bine.

Opinii pro și contra: „Cei care nu fac nimic nu au cum să greșească”

Dezbaterea privind salvarea sau abandonarea lui Timmy durează de câteva săptămâni, cu opinii pro și contra.

IWC a criticat clar operațiunea de salvare a balenei cu cocoașă, deoarece „ar adăuga un stres în plus pentru animalul deja grav bolnav, cu minime rezultate pozitive”.

Backhaus a apărat însă mereu efortul de salvare. „Cei care nu fac nimic nu au cum să greșească”, a spus acesta.

„Dacă oamenii de știință care au spus că e inutil… ar fi văzut această balenă tânără, cum înoată singură în barjă”.

Oficialul a mai declarat că autoritățile se bazează pe sfatul științific: „Nimeni nu ne poate spune, cu certitudine, că animalul va muri și când va muri. În funcție de aceste declarații vagi, am decis să acceptăm încercarea de salvare”.

Povestea a devenit virală și toată Germania așteaptă să vadă acum dacă balena Timmy va supraviețui în „sălbăticia” apelor.

