Cine controlează „Transzilván”, podcastul acuzat că promovează agenda Fidesz în Transilvania

Un proiect media apărut discret pe Facebook în 2025 a devenit rapid un canal influent în comunitatea maghiară din Transilvania. Investigațiile indică legături directe cu politicieni UDMR și Fidesz, dar si o campanie bine finanțată, construită pentru mobilizarea electorală și consolidarea mesajelor guvernului de la Budapesta.

Cine controlează „Transzilván”

Lansat în primăvara anului 2025, „Transzilván” s-a prezentat inițail ca un simplu proiect media dedicat comunității maghiare din Transilvania. Transtelex a urmărit fenomenul încă din primul moment, primele informații concrete din culise au fost publicate de Magyar Hang, care a scris că proiectul nu poate fi interpretat ca o inițiativă media independentă, ci face parte dintr-o campanie mai amplă, în cadrul căreia Fidesz a văzut în maghiarii din Transilvania o rezervă de alegători mobilizabili și, în consecință, cu mult înainte de demararea oficială a campaniei, a început să construiască acele canale prin care să poată ajunge direct la comunitatea de câteva sute de mii de oameni, ale căror voturi dorea să le canalizeze.

Campania se desfășura deja de ceva vreme dincolo de graniță: membrii Fundației Eurotrans, afiliată UDMR, vizitau localitățile, iar anunțurile publicitare plătite îi încurajau pe maghiarii din România care dețineau și cetățenia maghiară să se înregistreze pentru alegeri; se organizau concerte gratuite, unde se vorbea despre apartenența la același popor, iar politicienii Fidesz făceau turnee regulate în Transilvania.

Pál Zsigmond Barna, cofondator al „Transzilván”

În scurt timp, Transzilván s-a prezentat și ea, canalul fiind prezentat chiar de proprietarul și operatorul său, Vilmos Portik, viceprimarul din Târgu Mureș și politician al UDMR. El a acordat un interviu publicației Krónika, finanțată de Fidesz, în care a vorbit despre „unitatea națională” și „spiritul transilvănean” ca principii directoare și în care l-a numit, în calitate de cofondator al Transzilván, pe deputatul Pál Zsigmond Barna, tot originar din Târgu Mureș, care a fost, de fapt, unul dintre organizatorii informali ai campaniei din Transilvania.

În ceea ce privește rolul lui Zsigmond, sursele noastre au afirmat că, atunci când s-a aflat că Portik lansează un canal de podcast, știau că, într-o anumită măsură, deputatul Fidesz se afla în spatele afacerii.

„Banii și intențiile politice au mers mână în mână”, au spus ei. Barna Zsigmond, care s-a implicat în problemele Transilvaniei în calitate de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Europene, a fost anterior consul la Miercurea Ciuc, iar relația sa cu Vilmos Portik datează din vremurile în care actualul consilier local al UDMR făcea politică încă în cadrul Partidului Popular Maghiar din Transilvania, acel partid minoritar pe care Fidesz îl folosea atunci împotriva UDMR în diverse bătălii politice.

Portik și Zsigmond Barna Pál, o prietenie strânsă

Apoi, Fidesz a făcut pace cu UDMR, iar prietenia nu s-a rupt, deoarece, între timp, Portik a schimbat partidul și, în 2020, a putut ocupa funcția de viceprimar al orașului Târgu Mureș ca membru al RMDSZ. O dovadă a bunei prietenii este și faptul că Portik a contribuit personal la campania lui Zsigmond Barna Pál, iar când s-a înființat DPK-ul maghiarilor din străinătate, el a fost primul care s-a înscris ca membru fondator.

Cu toate acestea, politicianul Fidesz care candidează la alegerile parlamentare nu a câștigat nici în 2022, nici acum pe lista individuală, ci a intrat în parlament de pe lista de partid, iar acum, în 2026, a trebuit să se retragă, în ciuda faptului că s-a strecurat printre ultimii pe locul 42.

Încă din 2022, Zsigmond a observat că mass-media maghiară din Transilvania nu este suficient de favorabilă partidului Fidesz. Rămâne memorabilă ieșirea sa la Radio Târgu Mureș, în care a afirmat că, în opinia sa, nu există suficient „conținut pozitiv despre Fidesz” și a făcut o aluzie voalată la faptul că vocile critice, cum ar fi emisiunile lui Boróka Parászka, nu sunt binevenite.

El a spus: „Am o propunere, eu găsesc întotdeauna idei foarte concrete. Există, nu-i așa, o emisiune la radioul dumneavoastră, prezentată de o colegă care, de ani de zile, îl critică în mod regulat și continuu pe Viktor Orbán și pe Fidesz. Ce-ar fi dacă ar exista și o emisiune în care să se poată exprima în mod regulat și punctul de vedere al Fidesz și al dreptei?”

Declarațiile sale au fost apreciate atunci și de Hunor Kelemen.

„Pál Zsigmond Barna nu are nicio legătură cu Transzilván””

Semințele ideii „Transzilván” trebuie căutate în această declarație. Nu imediat, dar până la următoarele alegeri, „Megafonul” transilvănean devenise deja realitate. Transtelex l-a contactat pe Vilmos Portik după încheierea alegerilor, pentru a-i adresa câteva întrebări, însă proprietarul și operatorul canalului de propagandă vorbea deja cu totul altfel despre rolul lui Pál Zsigmond Barna: „nu are nicio legătură cu Transzilván”, „nu a participat la funcționarea acestuia” și „Transzilván nu trebuie interpretat ca un proiect politic” – a spus el, apoi a realizat rapid și un videoclip despre Transzilván, în care explică faptul că Zsigmond nu a participat la producția de conținut.

Transtelex l-a întrebat pe Vilmos Portik, într-un interviu, despre finanțarea Transzilván, dar nu a dat un răspuns concret și a evitat întrebările specifice referitoare la structura organizațională, prezentând proiectul ca o inițiativă profesională și personală.

El a lansat pur și simplu un canal YouTube, a spus el, pentru că acest lucru nu a reprezentat o provocare deosebită pentru el, având în vedere că în cadrul companiei sale, Mediapartizan, care se ocupă cu producția de conținut pentru rețelele sociale, avea la dispoziție „cunoștințele acumulate în ultimii zece ani”.

Are Transzilván legătură directă cu această companie?

Întrebat dacă Transzilván are o legătură directă cu această companie, el nu a spus clar cine este editorul Transzilván și nici nu a dat un răspuns concret cu privire la cine a finanțat realizarea emisiunilor. În schimb, a spus: dacă dispune de cunoștințele profesionale și resursele necesare, atunci „de ce nu ar putea să facă asta cu propriile mijloace și din timpul său liber”.

În ceea ce privește finanțarea, el a afirmat, de asemenea, că nici prezentatorii nu au fost remunerați, ci au realizat emisiunile în timpul liber, pe bază de voluntariat, și că, de altfel, el a „investit” bani proprii în proiect, existând și sponsori.

100.000 de euro rulați într-un an

Datele din biblioteca de reclame Meta contrazic însă ideea unui proiect modest. În decurs de un an, pagina a rulat aproximativ 810 reclame plătite, cu un buget estimat la zeci de mii sau chiar peste 100.000 de euro. Ritmul publicărilor a fost intens, cu mai multe postări zilnice, ceea ce indică o strategie bine organizată.

Conținutul distribuit a urmărit mai multe direcții clare: încurajarea participării la alegerile din Ungaria, promovarea programelor de finanțare oferite de guvernul de la Budapesta, consolidarea identității maghiare și atacuri directe sau indirecte la adresa unor figuri politice precum Péter Magyar.

Un element cheie al strategiei a fost combinarea conținutului aparent apolitic – cultural, sportiv sau educațional – cu mesaje politice. Personalități cunoscute, precum László Bölöni, au apărut alături de lideri politici din UDMR și Fidesz, inclusiv miniștri și oficiali de rang înalt.

Conținut politic

Pe baza datelor publicitare, Transzilván nu a fost prezent pe Facebook doar ocazional, ci cu o intensitate deosebit de mare: cele 810 de conținuturi plătite identificate în decursul unui an înseamnă, în medie, câteva zeci de reclame pe săptămână, adesea cu mai multe versiuni ale aceluiași videoclip difuzate cu ținte diferite.

Campania s-a intensificat în mod evident pe măsură ce se apropiau alegerile, cu tot mai mult conținut de interes public și bazat pe identitate, ceea ce indică o strategie bazată pe vizibilitate continuă. Totuși, acest lucru nu a adus întotdeauna rezultatele așteptate: în ciuda reclamelor plătite, niciun conținut de pe Transzilván nu a reușit să atingă vârfuri precum, de exemplu, videoclipurile cu Lizike sau cu Zsolt Veres prezentate anterior; prezența amplificată artificial nu a fost neapărat însoțită de o audiență cu adevărat mare.

