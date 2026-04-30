Sute de firme din județul Iași și-au suspendat activitatea în primul trimestru din acest an

Iașul înregistrează o accelerare vizibilă a suspendărilor de firme, peste ritmul înregistrat la nivel național.

Numărul companiilor care și-au oprit temporar activitatea a crescut semnificativ față de marile centre economice ale țării, scrie Ziarul de Iași.

Diferența nu a fost doar de volum, ci mai ales de dinamică.

Mediul de afaceri la nivel național a înregistrat o ușoară „răcire” în primele luni din 2026.

Iașul a avut un ritm diferit. Numărul firmelor care și-au întrerupt activitatea a urcat la 280, față de 226 în T1 2025.

Creșterea s-a apropiat de 24%, de aproape trei ori mai mare decât media națională.

A fost un semn că mediul antreprenorial local a trecut printr-o perioadă mai dinamică, în care deciziile de pauză sau reorganizare au apărut mai frecvent.

