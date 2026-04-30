Prima pagină » Știri externe » Trump i-a transmis lui Merz să-și „repare” țara, să încheie mai repede războiul din Ucraina și să se preocupe mai puțin de Iran

Sursă foto: Mediafax

Donald Trump s-a înfuriat pe cancelarul Germaniei după ultimele sale declarații privind modalitățile SUA de a gestiona negocierile cu Iran.

Președintele american i-a sugerat cancelarului să se concentreze pe „repararea țării sale” și să contribuie el la încetarea războiului ruso-ucrainean.

Trump i-a făcut observație cancelarului german după ce acesta din urmă a constatat că „Washingtonul este depășit și umilit de Iran”.

Trump îi cere lui Merz să se preocupe mai mult de Ucraina și migrația ilegală

De asemenea, Trump i-a recomandat cancelarului german să interfereze „mai puțin” pe problema iraniană.

„Cancelarul Germaniei ar trebui să petreacă mai mult timp pe încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina (unde a fost total ineficient)”, a scris președintele pe Truth Social.

„Merz ar trebui să se concentreze pe „repararea țării sale, mai ales pe migrație și energie, și să interfereze mai puțin pe combaterea amenințări nucleare iraniene, care va face lumea, inclusiv Germania, un loc mai sigur”, a adăugat Trump.

Trump ia în considerare retragerea unor trupe americane din Germania

Liderul de la Casa Albă a amenințat că ia în considerare să reducă trupele SUA din Germania. A spus că o decizie va fi luată „în următoarea perioadă scurtă de timp”.

În prezent, sunt între 36.000 și 39.000 de militari americani activi staționați în Germania. Cei mai mulți sunt staționați în două dintre cele mai mari baze, Stuttgart și Ramstein.

Prezența SUA în Germania datează de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial din 1945 și crearea unor baze permanente odată cu înființarea NATO în 1949.

Trump a mai amenințat Germania cu reducerea cu o treime a trupelor și în 2020, în ultimul an al primului său mandat prezidențial. Trump a catalogat Germania „delincventă” pentru că nu a crescut bugetul pentru apărare.

Sursa Foto: Profimedia

