Prima pagină » Economic » Isărescu vine cu cele mai proaste vești. Dobânzile la credite rămân în continuare mari. Cu cât mai crește inflația

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu / Sursa foto: GÂNDUL (Alexandra Pandrea)

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR), întrunit în ședință marți, 7 aprilie, a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, precum şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an.

În cadrul celei de-a treia ședințe de politică monetară din acest an, BNR a menținut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an. Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valtuă ale instituțiilor de credit.

Potrivit comunicatului transmis de BNR, deciziile vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile.

De asemenea, instituția a anunțat că monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să folosească instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare.

„Deciziile CA al BNR vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într‑o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Consiliul de administrație reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse”.

BNR avertizează că rata anuală a inflației va crește

Consiliul de administraţie al BNR a transmis că rata anuală a inflației va crește în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai mari decât cele prevăzute anterior.

„Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va crește în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior, în principal ca urmare a influențelor anticipate să decurgă din scumpirea combustibililor, pe fondul măririi considerabile a cotațiilor petrolului și gazelor naturale în contextul războiului din Orientul Mijlociu”.

Analiştii consideră că scenariul unor scăderi de dobânzi, aşteptate iniţial pentru vara acestui an, devine tot mai incert, iar unii economişti împing acum aceste ajustări abia spre 2027. În acelaşi timp, dacă tensiunile din Iran persistă şi strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, preţurile la carburanţi ar putea rămâne ridicate, cu efecte în lanţ asupra inflaţiei.

