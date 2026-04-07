Mircea Lucescu rămâne în continuare internat la ATI, Spitalul Universitar București. Starea este critică. Famiia a fost informată despre starea ultimului selecționer al Naționalei și pașii de urmat pentru salvarea vieții sale.

Marți Mircea Lucescu a fost supus marți unei investigații complexe Computer-tomograf. Au fost evidențiate multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar, anunță Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB).

Medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația și au informat familia. Au fost evidențiate multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar.

„Pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB”, anunță spitalul. Medicii luau în calcul luni montarea unui sistem ECMO. ECMO este un dispozitiv care poate susține funcțiile inimii și ale plămânilor în situații critice. Decizia privind această intervenție urmează să fie discutată împreună cu familia pacientului. Procedura de ablație nu poate fi efectuată în acest moment din cauza problemelor cardiace severe, iar varianta unui eventual transplant de inimă ar fi extrem de dificilă.

Alexandru Rogobete confirmă că starea fostului selecționer rămâne gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat. Următoarele ore sunt considerate decisive pentru evoluția stării lui Lucescu.

Mircea Lucescu se află în comă indusă, încă de duminică iar starea de sănătate a acestuia nu este deloc una bună.

