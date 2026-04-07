Noi dezvăluiri despre relația dintre Putin și premierul Ungariei. Orbán se compară cu un șoarece gata să ajute un leu

Pe ultima sută de metri înainte de alegerile parlamentare din Ungaria au apărut noi dezvăluiri despre relația dintre Viktor Orbán și Vladimir Putin. Premierul maghiar a apelat la o fabulă pentru a descrie relația dintre țara sa și Rusia, unde s-a comparat cu un șoarece pregătit oricând să ajute un leu, scrie Mediafax.

Viktor Orbán i-a spus lui Vladimir Putin că este dispus să ajute în orice fel, referindu-se la războiul din Ucraina. De asemenea, Orbán s-a comparat cu un șoarece care ajută un leu, o comparație care l-a făcut pe Vladimir Putin să râdă. Pentru aceste complimente, liderul rus a apreciat poziția „independentă și flexibilă” a lui Orbán.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán i-a spus președintelui rus Vladimir Putin că este gata să ajute „în orice fel”, oferindu-se chiar să găzduiască un summit Rusia-SUA la Budapesta pentru a aborda războiul din Ucraina, potrivit Bloomberg.

„În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră”, ar fi spus liderul maghiar.

Această discuție între cei doi șefi de stat a venit într-un moment în care Ungaria continua să blocheze pachetele importante de ajutor financiar ale Uniunii Europene pentru Ucraina, printre care și împrumutul de 90 de miliarde de euro. Tot în aceeași discuție, Putin a menționat că Budapesta ar putea fi „singura locație europeană acceptabilă” pentru o eventuală întâlnire la vârf cu președintele american Donald Trump.

Relațiile apropiate dintre Rusia și Ungaria au generat un val de indignare la nivel european, în special după ce s-a aflat că ministrul de externe maghiar, Péter Szijjártó, transmitea în mod regulat informări lui Serghei Lavrov despre discuțiile de la Bruxelles.

