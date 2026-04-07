Numărătoarea inversă a început pentru Teheran. JD Vance: „Vom primi un răspuns până diseară. Sper că vor da răspunsul corect“

În cadrul conferinței de la Budapesta, JD Vance a indicat că operațiunile SUA în Iran și-au atins majoritatea obiectivelor militare propuse.

„Statele Unite și-au îndeplinit, în mare măsură, obiectivele militare în Iran”, a afirmat Vance.

„Vom primi un răspuns de la iranieni până la ora 8 diseară“

„Mingea se află acum în terenul iranienilor… Iranienii nu erau cei mai rapizi negociatori înainte de începerea războiului și cu siguranță nu sunt cei mai rapizi negociatori acum. Recunoaștem că uneori există o oarecare întârziere în transmiterea mesajelor de la o persoană la alta, dar suntem încrezători că vom primi un răspuns, fie el pozitiv sau negativ. Vom primi un răspuns de la iranieni până la ora 20:00 în această seară. Sper că vor da răspunsul corect, pentru că ceea ce ne dorim cu adevărat este o lume în care petrolul și gazul să curgă liber, în care oamenii să-și poată permite să-și încălzească și să-și răcorească locuințele, în care oamenii să-și poată permite să se deplaseze la locul de muncă”, a adăugat el.

Între timp, tensiunile dintre Washington și Teheran au atins punctul culminant, marți. În urmă cu puțin timp, Donald Trump a intensificat presiunile asupra Iranului, printr-un mesaj pe platforma sa de socializare, Truth, avertizând că „o întreagă civilizație va muri în seara asta”, odată cu expirarea ultimatumului adresat regimului ayatollahilor.

„La noapte, o întreagă civilizație va muri, fără să mai poată fi readusă niciodată la viață. Nu voiam să se întâmple, dar se va întâmpla probabil. Totuși, acum că am finalizat schimbarea regimului în totalitate, unde mințile mai diferite, mai inteligente, mai puțin radicalizate vor reuși, poate ceva revoluționar se va întâmpla, CINE ȘTIE? Vom afla diseară, una dintre cele mai importante momente din istoria complexă și lungă a umanității. 47 de ani de corupție, extorcare și moarte, se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze mărețul popor al Iranului!”, a scris președintele SUA pe rețeaua de socializare.

Ultimatumul lui Trump de redeschidere a Strâmtorii Ormuz expiră la ora 20:00, ora locală, la Washington (ora 03:00, miercuri, în România).

