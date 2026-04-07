Profituri spectaculoase ale benzinăriilor din România, de peste 1 miliard de lei. Cât au încasat OMV, Rompetrol, Mol

Retailul de carburanți din România este una dintre cele mai profitabile piețe, iar ultimele date publicate de ANAF confirmă acest lucru. În 2024, profitul cumulat al benzinăriilor din România a ajuns la 1,02 mld. de lei, arată o analiză realizată de Termene.ro. Doar benzinăriile OMV, Rompetrol și Mol au obținut un profit de 877 mil. lei.

Chiar dacă Fiscul nu a publicat cifrele oficiale pentru 2025, analiza bilanțurilor din anul precedent arată că piața carburanților rămâne atractivă atât pentru jucătorii internaționali, cât și pentru operatorii locali.

Ultimele date arată că peste 1.000 de firme au depus bilanțul pe anul 2024. Acestea au raportat o cifră de afaceri totală de 77,4 mld. lei, un sold al profitului net de 1,02 mld. lei și 12.455 de angajați. În comparație cu anul 2008, piața benzinăriilor a evoluat de la o cifră de afaceri cumulată de 20 mld. lei până la o cifră de afaceri cumulată de 77,4 mld. lei în 2024, adică o creștere de 288%.

De asemenea, profitul net cumulat al benzinăriilor din România a crescut de la 178 mil. lei la aproape 1,3 mld. lei, o creștere de 625%. În același timp, profitul brut cumulat al benzinăriilor a crescut în 2024 până la 1,58 mld. lei, iar productivitatea angajaților a atins 82.194 lei/angajat.

Ce profituri au înregistrat benzinăriile din România în 2024

În 2024, marile rețele de benzinării din România au înregistrat profituri substanțiale. OMV Petrom Marketing SRL a fost liderul detașat al pieței și a raportat un profit net de aproximativ 574,6 mil. lei în 2024, la o cifră de afaceri de circa 24,5 mld. lei, cu un număr de 205 angajați. De menționat este faptul că grupul deține brandurile OMV și Petrom.

MOL România Petroleum Products SRL, parte a grupului maghiar MOL, a înregistrat în 2024 un profit net de circa 166,1 mil. lei, cu venituri de aproximativ 9,6 mld. lei.

Rompetrol Downstream SRL a obținut în 2024 un profit net de aproximativ 136,4 mil. lei, la o cifră de afaceri de peste 13,3 mld. lei.

Socar Petroleum SA, operator al rețelei de benzinării azerbaijane în România, a raportat 27,7 mil. lei profit net, în timp ce operatori intermediari precum Smart Management Invest SRL și Turist Service SRL au obținut profituri de aproximativ 13 mil. lei, respectiv 11,7 mil. lei.

