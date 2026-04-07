Cum se vede la pompă intrarea în vigoare a ordonanței prin care a scăzut acciza la motorină. Prețurile de ieri și de azi, fotografiate de Gândul

Cum se vede la pompă intrarea în vigoare a ordonanței prin care a scăzut acciza la motorină. Prețurile de ieri și de azi, fotografiate de Gândul
Ordonanța de Guvern, adoptată vineri, prin care motorina se ieftinește la pompă cu 36 de bani, cu TVA inclus, prin reducerea accizei, a intrat în vigoare la miezul nopții. Măsura, aplicată numai pentru motorină, a fost luată rapid de benzinăriile din Capitală, însă au existat și excepții. 

Care sunt diferențe de preț după intrarea în vigoare a ordonanței

Marți, 7 aprilie, un litru de motorină se comercializează în stațiile liderului pieței, OMV Petrom, cu 10,02 lei, în timp ce benzina standard se vinde cu cu 9,23 lei/litru. Prețul motorinei premium este de 10,84 lei/litru, iar benzina premium costa 9,86 lei/litru. La aceeași benzinărie, un litru de motorină era comercializat, luni, cu 10,38 de lei, în timp ce prețul pentru un litru de benzină era de 9,23 lei. De asemenea, prețurile pentru motorina și benzina premium au rămas neschimbate, la 10,84 lei/litru, respectiv 9,86 lei/litru.

La benzinăriile Petrom din Capitală, atât motorina, cât și benzina, sunt mai ieftine decât la OMV. Prețul afișat astăzi la pompă pentru un litru de motorină este de 9,93 lei, iar cel al benzinei este de 9,12 lei/litru. Ieri, la aceeași benzinărie, prețul afișat pentru un litru de motorină era de 10,29 de lei pe litru.

Interesant este faptul că Rompetrol a ieftinit diesel-ul cu numai 23 de bani/litru, (36 de bani ca urmare a reducerii accizei, dar dublată de o scumpire cu 13 bani ca urmare a cotațiilor internaționale ale barilului de petrol), și a majorat prețul benzinei cu 9 bani până la 9,20 lei/litru.

Ordonanța a intrat în vigoare prea târziu

Dacă reducerea TVA ar fi fost aplicată la prețurile de joi, motorina ar fi costat 9,63 lei în stațiile Petrom și 9,72 în cele OMV, cu 30 de bani mai puțin ca în prezent. Practic, scumpirile efectuate de benzinării de joi până astăzi au anulat micșorarea fiscală efectuată în această noapte. De exemplu, pe 2 aprilie, prețul motorinei era de 9,99 lei/litru în stațiile Petrom, cu doar 6 bani peste actualul preț micșorat, de 9,93 lei/litru, și de 10,08 lei/litru în stațiile OMW, cu 6 bani peste cel actual de 10,02 lei/litru. În urma ieftinirii de acum, prețul motorinei standard în stațiile Rompetrol a ajuns exact la același nivel din ziua de joi, de 10,28 lei/litru, când Guvernul a anunțat intenția de a micșora acciza cu 30 de bani/litru.

Ce măsuri a luat Guvernul Bolojan în criza carburanţilor

Reamintim că Executivul a adoptat, vineri, 3 aprilie, proiectul de ordonanță de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea contribuției de solidaritate în sectorul petrolier. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, după ședința de Guvern, că acciza scade cu 30 de bani pe litru, 36 bani cu tot cu TVA, iar măsura se va aplica de la intrarea în vigoare a ordonanței.

În cazul benzinei nu s-a luat nicio măsură până în acest moment, iar în ceea ce privește motorina, afectată cel mai mult de criza carburanților, singura măsură luată a fost aceea de reducerea a accizei cu 36 de bani, cu tot cu TVA, la mai bine de o lună de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu.

„Este adoptată Ordonanţa şi va intra în vigoare de marţi, 7 aprilie. Se va aplica reducerea de acciză de 11%, de 36 de bani, la pompă, cu tot cu TVA, va fi activă de marţi. Am ales varianta de a acţiona în zona accizelor tocmai pentru a nu crea situaţii în care, pentru un anumit operator care reduce preţul, să generăm cozi. Trebuie să avem grijă să asigurăm produsul în piaţă şi să ţinem un echilibru”.

