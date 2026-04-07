Ciucu: Salariul de primar e o glumă proastă raportat la responsabilități. Ce salariu are Primarul General

Bianca Dogaru

Invitat în cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu a declarat că salariul pe care îl primește pentru funcția de Primar General nu reflectă volumul uriaș de muncă și responsabilitățile pe care le are. Edilul a menționat că indemnizația sa lunară este, mai degrabă, un fel de „glumă proastă”

Ciprian Ciucu a dezvăluit că încasează un salariu de 19.000 de lei în calitatea sa de primar al Capitalei. Acesta a comparat situația actuală cu perioada în care lucra în consultanță.

„Câștigam foarte bine din consultanță înainte, 400-500 de euro pe zi. Acum am salariu 19.000 de lei la Primărie. Îmi ajung banii pentru că nu am cheltuieli mari. Am doar un apartament cu 3 camere. Pentru responsabilitatea pe care o are un primar, acest salariu este o glumă proastă. Pentru mine ca persoană este suficient, dar raportat la responsabilități și la volumul de muncă, nu este bine plătit,” a transmis Ciucu în emisiune. 

Întrebat despre viitorul carierei sale politice, edilul a exclus varianta unei candidaturi pentru cea mai înaltă funcție în stat.

„Nu vreau să candidez la președinție. Eu nu mă văd stând 5 ani cu SPP-ul după mine. Eu am dreptul la SPP, pentru că sunt singurul primar demnitar. Nu e genul de viață pe care mi-l doresc, nu vreau să fac politică până la adânci bătrâneți.”

