Bloomberg avertizează că BNR menține cele mai mari rate ale dobânzilor din UE. Scumpirea combustibilului ar putea duce inflația spre două cifre

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR / Sursa foto: Alexandra Pandrea

Bloomberg anunță că Banca Națională a României (BNR) va menține rata dobânzii de referință la 6,5%, cea mai mare din întreaga Uniune Europeană. Economiștii spun că țara noastră e pe cale să mențină cele mai ridicate rate ale dobânzii deoarece creșterea prețurilor petrolului va alimenta probabil inflația, care se apropie din nou de două cifre. 

Potrivit economiștilor consultanți de la Bloomberg, Banca Națională a României va menține rata dobânzii de referință la 6,5% pentru a 13-a ședință consecutivă. România are cele mai mari rate ale dobânzii din UE, la 6,5%, în mare parte neschimbate din august 2024, în contextul în care BNR se luptă să combată inflația persistentă, care a scăzut ușor doar în februarie 2026.

Se preconizează că creșterile bruște ale prețurilor petrolului, determinate de tensiunile din Orientul Mijlociu, vor menține presiunile inflaționiste pe tot parcursul anului. Astfel, analiștii spun că o creștere de 10% a prețurilor petrolului ar putea avea un impcat semnificativ asupra inflației anuale. Deși inflația a înregistrat o oarecare încetinire la sfârșitul anului 2025, ultimele creșteri ale prețului petrolului de la începutul anului 2026 au spulberat speranțele pentru o reducere timpurie a ratei dobânzii, analiștii anticipând o posibilă reducere abia mai târziu în cursul anului.

Ce măsuri a luat Guvernul pentru plafonarea adaosului comercial

Pentru a proteja puterea de cumpărare a populației și a limita impactul scumpirilor la pompă asupra restului economiei, Guvernul României a apelat la soluții de criză. Autoritățile au implementat măsuri de urgență pentru a plafona adaosurile comerciale aplicate combustibililor, o decizie care va rămâne în vigoare cel puțin până la data de 30 iunie 2026. Această intervenție administrativă vine să sprijine eforturile BNR și încearcă să pună un frâne creșterilor speculative într-un moment în care costurile logistice și de transport riscă să împingă inflația generală spre pragul de două cifre.

Perspectivele creditării și contextul marilor bănci centrale

În timp ce marile bănci centrale, precum Rezerva Federală a SUA, Fed, și Banca Centrală Europeană, BCE, își recalibrează propriile strategii sub presiunea inflației și a contextului politic global, România se află într-o poziție solitară în regiune prin menținerea unor dobânzi extrem de mari. Speranțele analiștilor pentru o ieftinire a creditelor s-au mutat acum spre a doua jumătate a anului 2026, însă orice mișcare a BNR va depinde strict de stabilizarea prețurilor la energie. Până atunci, consumatorii și companiile din România vor trebui să gestioneze costuri de finanțare record, în timp ce autoritățile monitorizează atent piața pentru a preveni o nouă spirală a scumpirilor.

