🚨 Război în Iran, ziua 39: Trump: SUA pot distruge podurile şi centralele electrice din Iran în patru ore. Israelul bombardează Iranul

Iranul dorește un acord de pace cuprinzător și consideră încetarea focului ca pe o pregătire pentru continuarea războiului. Regimul de la Teheran susține că acesta este și motivul pentru care „oferta” lui trump pentru un armistițiu a fost respinsă.

„Aceasta va însemna doar mai multă pregătire, mai mult timp pentru americani și israelieni să se pregătească pentru o fază mult mai distructivă a acestui război”, transmite regimul de la Teheran.

Iranul susține că un viitor acord de pace cu SUA ar trebuie să includă întreaga regiune, adică Libanul, Yemenul, Irakul și, de asemenea, Iranul, și care să garanteze că războiul nu va mai fi purtat din nou împotriva Iranului.