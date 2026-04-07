🚨 Război în Iran, ziua 39: Trump: SUA pot distruge podurile şi centralele electrice din Iran în patru ore. Israelul bombardează Iranul

Mihai Tănase
08:35

UPDATE: Iranul vrea un acord de pace cuprinzător cu SUA: "O încetare a focului nu va rezolva problema"

Iranul dorește un acord de pace cuprinzător și consideră încetarea focului ca pe o pregătire pentru continuarea războiului. Regimul de la Teheran susține că acesta este și motivul pentru care „oferta” lui trump pentru un armistițiu a fost respinsă.

„Aceasta va însemna doar mai multă pregătire, mai mult timp pentru americani și israelieni să se pregătească pentru o fază mult mai distructivă a acestui război”, transmite regimul de la Teheran.

Iranul susține că un viitor acord de pace cu SUA ar trebuie să includă întreaga regiune, adică Libanul, Yemenul, Irakul și, de asemenea, Iranul, și care să garanteze că războiul nu va mai fi purtat din nou împotriva Iranului.

08:05

UPDATE: Iranul a permis tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz a unui petrolier Malaezian

Ministerul Afacerilor Externe din Malaezia a confirmat că uneia dintre cele șapte nave comerciale deținute de Malaezia, care rămăseseră blocate anterior în Strâmtoarea Ormuz, „i s-a acordat dreptul de trecere în siguranță” și că aceasta se îndreaptă acum spre destinația finală.

„Rezultatul pozitiv este urmare a unor demersuri diplomatice la nivel înalt”, inclusiv a unei convorbiri telefonice dintre prim-ministrul malaysian Anwar Ibrahim și președintele iranian Masoud Pezeshkian luna trecută, a declarat ministerul într-un comunicat.

07:40

UPDATE: Armata iraniană afirmă că "retorica arogantă" a lui Trump nu are "niciun efect" asupra operaţiunilor sale

Armata iraniană a respins luni „retorica arogantă” a preşedintelui american Donald Trump care a afirmat, printre altele, că Iranul „întreg ar putea fi distrus într-o singură noapte”, dând asigurări că aceasta nu are „niciun efect asupra operaţiunilor sale, relatează AFP.

„Retorica grosolană şi arogantă, precum şi ameninţările nefondate ale preşedintelui american nebun, care se află într-o situaţie dificilă şi justifică înfrângerile succesive ale armatei americane, nu au niciun efect asupra continuării ofensivei şi a operaţiunilor zdrobitoare” ale armatei iraniene, a declarat purtătorul de cuvânt al Khatam Al-Anbiya, comandament al forţelor armate iraniene, citat de radioul şi televiziunea de stat.

07:21

UPDATE: Trump spune că poate distruge podurile şi centralele electrice din Iran în patru ore

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite ar putea distruge podurile şi centralele electrice din Iran în patru ore, relatează AFP.

„Avem un plan, datorită puterii forţelor noastre armate, conform căruia toate podurile Iranului vor fi distruse până mâine (marţi – n.r.) seară la miezul nopţii, toate centralele electrice ale Iranului vor fi scoase din funcţiune (…) şi nu vor mai putea fi folosite niciodată. „, a declarat preşedintele SUA.

07:40

UPDATE: IDF anunță un "val" de lovituri aeriene împotriva Iranului

Armata israeliană a anunțat marți un „val de lovituri” asupra Iranului după ce președintele american Donald Trump a respins o ofertă de armistițiu din partea țărilor mediatoare pentru a pune capăt războiului americano-israelian împotriva Iranului, notează AFP.

„Cu puțin timp în urmă, forțele israeliene au efectuat un val de lovituri aeriene menite să distrugă infrastructura regimului terorist iranian din Teheran și din alte părți ale Iranului”, a transmis armata israeliană (IDF).

Război în Iran: Conflictul a ajuns marți în ziua cu numărul 39. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front. Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea distruge podurile şi centralele electrice din Iran în patru ore. În paralel, Israelul a reluat bombardamentele masive asupra Iranului.

Donald Trump a declarat luni că „întregul Iran” ar putea fi „distrus” marţi seară. Liderul de la Casa Albă a avertizat Teheranul că trebuie să încheie un acord până atunci sau riscă să suporte consecinţele, relatează CNN.com.

Anterior, Trump promisese că va aplica termenul limită de marţi seară pentru ca Iranul să accepte un acord de încetare a focului. În caz contrar riscând să se confrunte cu atacuri ample asupra centralelor electrice şi a altor infrastructuri critice.

