Vestea vânzării companiei Arcelor Mittal Roman oligarhului Victor Pinchuk readuce în discuție modul în care și-a clădit averea unul dintre miliardarii Ucrainei. Detaliile tranzacției sunt ținute la secret, nefiind făcută publică valoarea tranzacției. Context în care atrage atenția profilul controversat al oligarhului, ginere al fostului președinte Leonid Kucima. Potrivit presei internaționale, Pinchuk și-a construit o parte importantă a averii sale cumpărând active subevaluate, cum a făcut și în binecunoscutul caz Kryvorizhstal, revândut apoi de statul ucrainean pe o sumă de 6 ori mai mare. Și-a făcut averea sub oblăduirea socrului său, Leonid Kucima, în mandatele căruia a profitat de privatizările dubioase facilitate de guvernele acestuia. În plus, Pinchuk a fost implicat și în mituirea unor lobbiști americani, sub aparența unor campanii pro-bono în favoarea Ucrainei.

Compania industrială ucraineană Interpipe a anunțat încheierea acordului de achiziție a fabricii ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) din Roman, România, începând cu 31 martie 2026. Tranzacția marchează un pas strategic important în planul Interpipe de a-și extinde prezența în Europa, informează reprezentanții companiei ucrainene.

Fabrica AMTP Roman este un producător renumit de țevi din oțel fără sudură, care deservește consumatori din întreaga Europă și nu numai. Achiziția oferă multiple beneficii clienților și consolidează baza de producție a Interpipe în Uniunea Europeană, sporind totodată reziliența lanțului de aprovizionare și asigurând un flux mai diversificat și mai fiabil pentru clienți, potrivit Interfax.ua.

„Fabrica din Roman este prima noastră platformă de producție din Uniunea Europeană și la nivel internațional, marcând un pas istoric în dezvoltarea noastră. Aceasta completează perfect operațiunile noastre integrate vertical, cu valoare adăugată, din Ucraina, consolidând atât diversificarea noastră geografică, cât și integrarea tehnologică”, a comentat la rândul său Luca Zanotti, CEO al Interpipe.

Partea română asigură că tranzacția a fost finalizată după îndeplinirea tuturor condițiilor necesare, inclusiv obținerea autorizațiilor antitrust și a aprobărilor necesare pentru investiții străine directe din partea autorităților ucrainene și române.

Înființată în anul 1951, fabrica din Roman este un jucător-cheie pe piața producției de țevi din oțel fără sudură, cu diametre între 168,3 mm și 406,4 mm.

Produsele sale sunt folosite în sectoarele energetic, construcții și industrial, inclusiv pentru conducte onshore/offshore, precum și în producția de țevi de carcasă pentru industria petrolieră și de gaze.

Tranzacția vine la puțin timp după ce Metinvest, cel mai mare producător ucrainean de oțel, controlat de Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a finalizat achiziția ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) Iași.

A treia fabrică de produse tubulare a ArcelorMittal în țara noastră, cea din Hunedoara, va fi preluată de UMB Steel, parte din grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu. Acordul a fost semnat în februarie 2026. Astfel, ArcelorMittal, cel mai mare producător de oțel din Europa, își face exit-ul din România, după 25 de ani pe piața locală, informează Profit.ro.

Imperiul lui Victor Pinchuk

Interpipe este o companie industrială ucraineană cu activitate în producția de țevi de oțel și produse feroviare, cu clienți în 70 de țări și o rețea globală de birouri de vânzări în Orientul Mijlociu, America de Nord și Europa. Doar în 2025, compania a contribuit cu 5,5 miliarde grivne la bugetele de toate nivelurile.

Structura companiei include 5 unități industriale:

Uzina de laminare a țevilor Interpipe Nyzhniodniprovsky

Uzina de țevi Interpipe Novomoskovsk

Interpipe Niko Tube

Dnipropetrovsk Vtormet

Complexul siderurgic electric Dniprosteel, operând sub marca Interpipe Steel.

9.500 de angajați. Achiziția consolidează controlul asupra unei rețele internaționale de producție și distribuție în domeniul oțelului și al produselor industriale. Compania lui Pinchuk are în total aproximativ 9.500 de angajați.

Epoca marii corupții și a privatizărilor dubioase a fost încurajată de Leonid Kucima, socrul lui Pinchiuk

Epoca lui Leonid Kucima a fost considerată de Occident ca una dintre cele mai corupte din istoria Ucrainei, fiind perioada când marii oligarhi și-au consolidat averile.

A fost și perioada de care a beneficiat Victor Pinchuk, care în doar câțiva ani de când a venit la Kiev, începând cu 1998, și-a construit imperiul. El, dar și Rihat Ahmetov, au profitat din plin de modul haotic în care se făceau privatizările

Crearea unui sistem oligarhic pare să fi fost o prioritate conștientă a politicii lui Kucima, un concept pe care l-a îmbrățișat constant foarte devreme. De la prima sa adresare în Parlament, ca președinte, în 1994, acesta a pledat pentru transformarea economiei cu monopol de stat a țării prin intermediul de “grupuri financiar- industriale“, nota Eurasianet.org.

Guvernul Timoșenko a revândut cu 4,8 miliarde dolari fabrica cumpărată de Pinchuk cu 800 milioane de dolari

Miliardarul Pinchuk a fost membru al Parlamentului de la Kiev timp de două mandate consecutive. Este căsătorit cu Olena, fiica celui de-al doilea președinte al Ucrainei, Leonid Kucima. În anul 2004, Pinchuk și cel mai bogat ucrainean, miliardarul Rinat Ahmetov au achiziționat fabrica de oțel Kryvorizhstal pentru aproximativ 800 de milioane de dolari. Cumpărarea ar fi fost facilitată de scorul său, președinte la acel moment. Ulterior, guvernul Timoșenko a anulat tranzacția și a revîndut firma la licitație pentru 4,8 miliarde de dolari.

A dat o avere unor lobbiști americani care susțineau că fac campanii pro bono pentru Ucraina

O altă latură sulfuroasă a activității miliardarului se referă la plata unor vectori de mare influență din SUA, scria The Guardian, în 2023, care cita o investigație derulată de responsiblestatecraft.org.

În perioada imediat următoare invadării sale de către Federația Rusă, americanii au primit sume uriașe de la al doilea cel mai bogat om din Ucraina pentru a face lobby unor companii de armament locale. Deși era vorba de campanii pro bono (voluntariat), în realitate lobbiștii au primit comisioane uriașe de la Pinchuk. Condiția era ca aceștia să facă reclamă unor firme de armament din Ucraina.

Firmele din Washington DC care luptă să îndrepte politica Statelor Unite în direcția cumpărării de arme de la Kiev, sunt la rândul lor implicate în afaceri cu arme și urmăresc un profit mare, arăta investigația citată.

Unii dintre cei mai influenți lobbiști de la Washington își oferă gratuit serviciile Ucrainei, dar beneficiază de milioane de dolari, sub formă de comisioane de la contractorii Pentagonului, care fac profit din războiul acestei țări cu Rusia, se mai arăta în anchetă.

AUTORUL RECOMANDĂ: