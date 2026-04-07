Cum și-a construit averea oligarhul ucrainean care a cumpărat ArcelorMittal Roman. Privatizări dubioase și șpăgi uriașe oferite lobbiștilor americani
Vestea vânzării companiei Arcelor Mittal Roman oligarhului Victor Pinchuk readuce în discuție modul în care și-a clădit averea unul dintre miliardarii Ucrainei. Detaliile tranzacției sunt ținute la secret, nefiind făcută publică valoarea tranzacției. Context în care atrage atenția profilul controversat al oligarhului, ginere al fostului președinte Leonid Kucima. Potrivit presei internaționale, Pinchuk și-a construit o parte importantă a averii sale cumpărând active subevaluate, cum a făcut și în binecunoscutul caz Kryvorizhstal, revândut apoi de statul ucrainean pe o sumă de 6 ori mai mare. Și-a făcut averea sub oblăduirea socrului său, Leonid Kucima, în mandatele căruia a profitat de privatizările dubioase facilitate de guvernele acestuia. În plus, Pinchuk a fost implicat și în mituirea unor lobbiști americani, sub aparența unor campanii pro-bono în favoarea Ucrainei. 

Compania industrială ucraineană Interpipe a anunțat încheierea acordului de achiziție a fabricii ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) din Roman, România, începând cu 31 martie 2026. Tranzacția marchează un pas strategic important în planul Interpipe de a-și extinde prezența în Europa, informează reprezentanții companiei ucrainene.

Achiziția ArcelorMittal Roman e prima platformă de producție în UE a ucrainenilor de la Interpipe

Fabrica AMTP Roman este un producător renumit de țevi din oțel fără sudură, care deservește consumatori din întreaga Europă și nu numai. Achiziția oferă multiple beneficii clienților și consolidează baza de producție a Interpipe în Uniunea Europeană, sporind totodată reziliența lanțului de aprovizionare și asigurând un flux mai diversificat și mai fiabil pentru clienți, potrivit Interfax.ua.

„Fabrica din Roman este prima noastră platformă de producție din Uniunea Europeană și la nivel internațional, marcând un pas istoric în dezvoltarea noastră. Aceasta completează perfect operațiunile noastre integrate vertical, cu valoare adăugată, din Ucraina, consolidând atât diversificarea noastră geografică, cât și integrarea tehnologică”, a comentat la rândul său Luca Zanotti, CEO al Interpipe.

Partea română asigură că tranzacția a fost finalizată după îndeplinirea tuturor condițiilor necesare, inclusiv obținerea autorizațiilor antitrust și a aprobărilor necesare pentru investiții străine directe din partea autorităților ucrainene și române.

Fabrica din Roman, jucător-cheie pe piața producției de țevi din oțel fără sudură

  • Înființată în anul 1951, fabrica din Roman este un jucător-cheie pe piața producției de țevi din oțel fără sudură, cu diametre între 168,3 mm și 406,4 mm.
  • Este parte a renumitului grup industrial ArcelorMittal
  • Produsele sale sunt folosite în sectoarele energetic, construcții și industrial, inclusiv pentru conducte onshore/offshore, precum și în producția de țevi de carcasă pentru industria petrolieră și de gaze.

Tranzacția vine la puțin timp după ce Metinvest, cel mai mare producător ucrainean de oțel, controlat de Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a finalizat achiziția ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) Iași.

A treia fabrică de produse tubulare a ArcelorMittal în țara noastră, cea din Hunedoara, va fi preluată de UMB Steel, parte din grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu. Acordul a fost semnat în februarie 2026. Astfel, ArcelorMittal, cel mai mare producător de oțel din Europa, își face exit-ul din România, după 25 de ani pe piața locală, informează Profit.ro.

Imperiul lui Victor Pinchuk

Interpipe este o companie industrială ucraineană cu activitate în producția de țevi de oțel și produse feroviare, cu clienți în 70 de țări și o rețea globală de birouri de vânzări în Orientul Mijlociu, America de Nord și Europa. Doar în 2025, compania a contribuit cu 5,5 miliarde grivne la bugetele de toate nivelurile.

Interpipe | Foto – site Interpipe

Structura companiei include 5 unități industriale:

  • Uzina de laminare a țevilor Interpipe Nyzhniodniprovsky
  • Uzina de țevi Interpipe Novomoskovsk
  • Interpipe Niko Tube
  • Dnipropetrovsk Vtormet
  • Complexul siderurgic electric Dniprosteel, operând sub marca Interpipe Steel.
Compania lui Pinchuk are în total aproximativ 9.500 de angajați. Achiziția consolidează controlul asupra unei rețele internaționale de producție și distribuție în domeniul oțelului și al produselor industriale, notează Mediafax.

Epoca marii corupții și a privatizărilor dubioase a fost încurajată de Leonid Kucima, socrul lui Pinchiuk

  • Epoca lui Leonid Kucima a fost considerată de Occident ca una dintre cele mai corupte din istoria Ucrainei, fiind perioada când marii oligarhi și-au consolidat averile.
  • A fost și perioada de care a beneficiat Victor Pinchuk, care în doar câțiva ani de când a venit la Kiev, începând cu 1998, și-a construit imperiul. El, dar și Rihat Ahmetov, au profitat din plin de modul haotic în care se făceau privatizările activelor de stat ale tânărului stat ucrainean. Oligarhul și-a clădit cea mai mare parte a averii exact în perioada când s-a aflat la putere socrul său, 1994-2005, timp de două mandate.

Crearea unui sistem oligarhic pare să fi fost o prioritate conștientă a politicii lui Kucima, un concept pe care l-a îmbrățișat constant foarte devreme. De la prima sa adresare în Parlament, ca președinte, în 1994, acesta a pledat pentru transformarea economiei cu monopol de stat a țării prin intermediul de “grupuri financiar- industriale“, nota Eurasianet.org.

Fostul președinte ucrainean Leonid Kucima alături de Vladimir Putin

Guvernul Timoșenko a revândut cu 4,8 miliarde dolari fabrica cumpărată de Pinchuk cu 800 milioane de dolari

Miliardarul Pinchuk a fost membru al Parlamentului de la Kiev timp de două mandate consecutive. Este căsătorit cu Olena, fiica celui de-al doilea președinte al Ucrainei, Leonid Kucima. În anul 2004, Pinchuk și cel mai bogat ucrainean, miliardarul Rinat Ahmetov au achiziționat fabrica de oțel Kryvorizhstal pentru aproximativ 800 de milioane de dolari. Cumpărarea ar fi fost facilitată de scorul său, președinte la acel moment. Ulterior, guvernul Timoșenko a anulat tranzacția și a revîndut firma la licitație pentru 4,8 miliarde de dolari.

A dat o avere unor lobbiști americani care susțineau că fac campanii pro bono pentru Ucraina

O altă latură sulfuroasă a activității miliardarului se referă la plata unor vectori de mare influență din SUA, scria The Guardian, în 2023, care cita o investigație derulată de responsiblestatecraft.org.

Viktor Pinchuk – este ginerele fostului președinte al Ucrainei, Leonid Kucima | Foto din 2010/Sursa – Wikipedia

În perioada imediat următoare invadării sale de către Federația Rusă, americanii au primit sume uriașe de la al doilea cel mai bogat om din Ucraina pentru a face lobby unor companii de armament locale. Deși era vorba de campanii pro bono (voluntariat), în realitate lobbiștii au primit comisioane uriașe de la Pinchuk. Condiția era ca aceștia să facă reclamă unor firme de armament din Ucraina.

Firmele din Washington DC care luptă să îndrepte politica Statelor Unite în direcția cumpărării de arme de la Kiev, sunt la rândul lor implicate în afaceri cu arme și urmăresc un profit mare, arăta investigația citată.

Unii dintre cei mai influenți lobbiști de la Washington își oferă gratuit serviciile Ucrainei, dar beneficiază de milioane de dolari, sub formă de comisioane de la contractorii Pentagonului, care fac profit din războiul acestei țări cu Rusia, se mai arăta în anchetă.

Citește și

SPORT Etapă perfectă în Italia pentru Cristi Chivu. Clasamentul în Serie A cu 7 runde rămase până la final
08:19
Etapă perfectă în Italia pentru Cristi Chivu. Clasamentul în Serie A cu 7 runde rămase până la final
TRADIȚIE Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe
08:16
Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe
INEDIT Când Suzuki l-a întâlnit pe Suzuki. De ce o agenție de matrimoniale din Tokyo potrivește cupluri cu același nume
08:00
Când Suzuki l-a întâlnit pe Suzuki. De ce o agenție de matrimoniale din Tokyo potrivește cupluri cu același nume
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 39: Trump: SUA pot distruge podurile şi centralele electrice din Iran în patru ore. Israelul bombardează Iranul
07:21
🚨 Război în Iran, ziua 39: Trump: SUA pot distruge podurile şi centralele electrice din Iran în patru ore. Israelul bombardează Iranul
ACTUALITATE 7 Aprilie, calendarul zilei: Jackie Chan împlinește 72 de ani, Francis Ford Coppola 87. Russell Crowe face 62 de ani
07:15
7 Aprilie, calendarul zilei: Jackie Chan împlinește 72 de ani, Francis Ford Coppola 87. Russell Crowe face 62 de ani
Mediafax
Donald Trump a vorbit cu echipajul misiunii Artemis 2. I-a invitat la Casa Albă și le-a spus că le va cere autografe
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
„Epic Fury” sub foc încrucișat în SUA. Un fost consilier al președintelui Trump îi desființează deciziile: „E ca și cum ar tunde iarba”
Mediafax
Haosul din politica externă a UE determină apeluri la o reformă radicală a diplomației
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O mai știi pe DJ Harra? Cum arată acum și cu ce boală a fost diagnosticată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Orașul antic Pompeii a fost cartografiat în detaliu pentru prima dată

