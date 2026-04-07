Închiderea Realitatea Plus aduce aminte de închiderea OTV. De ce s-a închis postul lui Dan Diaconescu

Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței postului Realitatea Plus, invocând neplata unor amenzi consistente acumulate în ultimul an, în valoare totală de 605.000 de lei. Situația amintește de cazul OTV, închis în 2013 în condiții similare, după sancțiuni repetate și datorii neachitate.

Un scenariu deja văzut: cazul OTV

Situația Realitatea Plus nu este singulară. În televiziunea românească există un precedent puternic: OTV, postul lui Dan Diaconescu, închis definitiv în 2013.

De-a lungul anilor, CNA (Consiliul Național al Audiovizualului) a aplicat numeroase sancțiuni OTV (amenzi, somări) pentru încălcarea repetată a legislației audiovizuale, inclusiv pentru utilizarea postului în scopuri electorale de către Dan Diaconescu.

OTV a fost închis definitiv pe 22 ianuarie 2013, după ce CNA a decis retragerea licenței audiovizuale.

Motivul oficial a fost acumularea a numeroase amenzi și neachitarea acestora, precum și continuarea difuzării de conținut care încălca normele, în special prin transformarea postului într-un instrument de publicitate politică, lucru interzis de lege.

CNA a decis în unanimitate retragerea licenței audiovizuale din cauza numeroaselor încălcări ale legislației. Postul nu a făcut dovada plății amenzilor cumulate, acumulând restanțe financiare semnificative, în ultimii 4 ani. In total, 52 de amenzi neachitate.

„Licenta OTV a fost retrasa din cauza ca societatea Ocram Televiziune SRL, care detine licenta televiziunii, nu a facut dovada platii unor amenzi aplicate de Consiliu pentru incalcari ale legislatiei audiovizualului, in anii 2009, 2010, 2011 si 2012”.

Realitatea TV, amenzi în valoare de 605.000 de lei

În cadrul unei şedinţe publice, CNA a examinat problema sancţiunilor financiare neachitate de posturile de televiziune din România.

Raportul prezentat a arătat că Realitatea Plus figurează cu mai multe amenzi restante din 2024, în valoare totală de 605.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 28 de sancţiuni. În schimb, conform datelor discutate în şedinţă, postul îşi achitase amenzile aferente anului 2025.

Conform Legii Audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului are posibilitatea de a retrage licenţa unui post TV dacă acesta nu poate demonstra, în termen de şase luni de la aplicare, că a plătit amenzile primite.

Ce spune Legea Audiovizualului despre retragerea licenței

Art. 57 – (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii:

a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale; Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni în situaţii justificate;

b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;

c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietăţii în audiovizual, prevăzute la art. 46, şi a nerespectării dispoziţiilor art. 56; c 1 ) ca urmare a încălcării prevederilor alin. (8) şi (9) ale art. 44 şi ale art. 56;

d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;

e) la cererea titularului.

