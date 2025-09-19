Le Parisien: Poate UE să sancționeze CHINA, așa cum cere Trump? Europenii au dubii asupra abordării liderului SUA și se tem de riposta Beijingului

Președintele american, Donald Trump, ar vrea ca aliații din Europa să sancționeze China la nivel comercial pentru a slăbi Rusia, dar europenii nu au încredere în abordarea Administrației de la Washington privind războiul din Ucraina și se tem de riposta Beijingului, comentează cotidianul Le Parisien.

Înainte de a lua propriile măsuri punitive împotriva Moscovei, Donald Trump le-a cerut aliaților europeni din cadrul NATO să nu mai cumpere petrol din Rusia. Președintele SUA le-a sugerat aliaților din Uniunea Europeană să sancționeze China prin impunerea de taxe vamale suplimentare. Deși țările europene pregătesc al 19-lea set de sancțiuni împotriva Rusiei, solicitarea lui Trump ridică semne de întrebare.

Diplomați europeni au declarat că este posibil să fie sancționate entități chineze care au contracte cu Rusia, dar este improbabil să fie impuse tarife comerciale Chinei.

Analist: Cererea lui Trump este un fel de ingerință în afacerile europene

Marc Julienne, directorul Diviziei Asiatice a Institutului francez pentru Relații Internaționale (IFRI), consideră solicitările lui Trump o formă de ”ingerință” în afacerile Uniunii Europene.

”Impunerea de tarife vamale este metoda foarte personală a președintelui Donald Trump. Pentru Europa, această direcție ar fi o pantă periculoasă pe care nu vrea să coboare. Acest lucru ar însemna abandonarea suveranității și autonomiei europene”, explică Marc Julienne.

China este al treilea partener comercial al Uniunii Europene după Statele Unite și Marea Britanie.

UE nu are încredere în abordarea lui Trump și se teme de acțiunile simetrice ale Chinei

”Dacă vor fi impuse tarife, relațiile ar deveni tensionate. Atunci când declanșezi un război comercial, adversarul este nevoit să se apere, ceea ce ar genera o relație de rivalitate, chiar de confruntare cu China? Nu cred că trebuie să ne așteptăm ca UE să vrea o astfel de situație”, a subliniat analistul Marc Julienne. ”Dacă ar aplica astfel de sancțiuni, UE riscă să se expună măsurilor de retorsiune chineze. Europenii sunt în fața unei dileme: se tem că, dacă ar îndeplini solicitarea lui Trump, acesta se va retrage din negocierile pentru oprirea războiului din Ucraina”, explică Solenne Bertrand, într-un editorial publicat în cotidianul Le Parisien.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Trump evocă relațiile speciale cu Marea Britanie /Liderul SUA este nemulțumit de continuarea războiului din Ucraina: „PUTIN m-a dezamăgit”

Ursula von der Leyen speră să obțină un acord comercial cu INDIA/ UE caută noi alianțe pentru a reduce dependența de Statele Unite