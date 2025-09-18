Prima pagină » Știri externe » Trump evocă relațiile speciale cu Marea Britanie /Liderul SUA este nemulțumit de continuarea războiului din Ucraina: „PUTIN m-a dezamăgit”

18 sept. 2025, 21:58
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat, joi seară, parteneriatul special cu Marea Britanie și s-a declarat ”dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, pe care l-a criticat pentru continuarea războiului în Ucraina.

”Așa cum am spus aseară, legătura dintre țările noastre nu se aseamănă cu nicio alta din lume. Statele Unite și Marea Britanie au făcut mai mult bine pe această planetă decât orice alte națiuni din istoria lumii. Acest lucru se datorează în mare parte tradițiilor libertății britanice care s-au dezvoltat pe aceste insule frumoase și minunate. Această legătură durabilă m-a făcut să am și mai mult entuziasm pentru faptul că Marea Britanie a fost prima țară cu care am semnat un acord comercial istoric”, a declarat Donald Trump, în conferința de presă organizată la finalul întrevederii cu premierul Keir Starmer.

”Vom extinde alianța noastră inegalabilă în sfera securității economice și aștept să o finalizăm foarte rapid. Tocmai am semnat un acord pentru prosperitate și tehnologie, pentru a ne asigura că țările noastre vor conduce împreună revoluția tehnologică”, a precizat Trump.

Donald Trump s-a declarat ”dezamăgit” de președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar a semnalat că va continua eforturile pentru oprirea războiului din Ucraina.

”Sunt foarte onorat să vă spun că am soluționat șapte războaie, care nu erau negociabile. Mă gândeam că cel mai ușor de rezolvat era cel din Ucraina, prin prisma relației mele cu președintele Putin, dar m-a dezamăgit. Vom vedea ce se întâmplă cu Rusia și Ucraina. Mă gândeam că acesta va fi cel mai ușor de rezolvat, sigur că ne ocupăm și de conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza”, a subliniat Trump.

