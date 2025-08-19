Prima pagină » Economic » LEUL își revine. Noul raport valutar cu Lira sterlină. Prețul aurului

Rene Pârșan
19 aug. 2025, 17:09, Economic
Banca Naţională a României a dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 19 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină. În clar, leul românesc a câştigat un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8527 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 7 august 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0573 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3312 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, care a ajuns să fie cotat la 5,3735 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 1,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 464,9675 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 25 iulie 2025 şi până în prezent.

